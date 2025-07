YouTuberのJukiaが、自身のYouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」で、日本に到着したばかりの外国人観光客を無料で案内する企画「FREE RIDE」の動画を公開した。今回は、アメリカから来日したある夫妻をゲストに迎え、偶然の出会いから始まった東京観光の様子や、互いのYouTube活動について語り合った。



動画の冒頭、Jukiaは東京駅前でゲストを探していたところ、乗り継ぎ便の欠航により急遽東京に滞在することになったその夫妻に出会う。当初、特に観光の予定がなかった二人だが、Jukiaから企画の説明を受けると、彼が日本の音楽をレビューするYouTuberであることに興味を示す。さらに、夫も音楽レビューを中心に活動するYouTuberであることが判明。撮影交渉が成立すると、夫は「そうなんだ!だから今、僕たちと一緒にいるんだね!」と笑顔で語り、偶然の出会いを喜んだ。



ドライブ中、夫は日本の人気ロックバンド、ONE OK ROCKの大ファンであることを明かす。「東京ドーム公演もアメリカツアーも見たよ!」と語り、「確実に人気が出てきているよ!」と、彼らの世界的な活躍に驚きと喜びを隠せない様子である。日本での公演規模(「日本では6万5千人の前で歌うんだよね!東京ドームでやった公演もそうだった」)と、アメリカでの観客数の変化(「アメリカツアーも見たけど、最初は5000〜6000人規模の会場だったのに、次に見たら2万人くらいになっていて、本当にびっくりしたよ!」)を挙げ、その成長を実感していると熱く語った。



次に一行が訪れたのは、2024年にオープンした新名所『豊洲 千客万来』である。江戸の雰囲気を再現した街並みや豊富なストリートフード、足湯などを体験し、夫は「ここは本当にすごいね、たまらないよ!」と感嘆の声を上げた。日本のラーメンが話題に上がると、Jukiaが「家系ラーメン」を紹介。Jukiaの「豚骨ベースの醤油味で、太めの麺にほうれん草なんかが乗っているんだ」という説明に、夫は期待に胸を膨らませる。さらに、夫が「タマネギはなしでお願いします!」と流暢な日本語を披露すると、Jukiaは「なんで? タマネギ美味しいじゃん!」と返答。夫は「僕の日本人の友達にも『タマネギ嫌いはありえない』って言われるよ」と笑った。



足湯に浸かる場面で、夫は「こんなに忙しい街に落ち着ける場所があるなんて最高だね!」と、東京の喧騒の中に静けさが共存している点に感銘を受けた様子であった。また、日本の公共交通機関の正確さにも触れ、「5分の遅れが『すごい遅延』だと思われることには驚いたよ」と語り、アメリカとの文化の違いに感心していた。



そして、Jukiaは夫妻に「僕を信じてくれてありがとう」と感謝を伝え、ONE OK ROCKのライブでの再会を約束した。偶然の出会いから始まった今回の「FREE RIDE」は、国境を越えた信頼と温かい絆を育む、貴重な体験となったようだ。夫が「この企画、大好きだよ!」と満面の笑みで語る姿は、今回の交流が双方にとって、いかに有意義な時間であったかを物語っていた。

【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo