バイエルンに加入してから95試合で85ゴール26アシスト。FWハリー・ケインの決定力に文句はつけられないだろう。



現在開催中のクラブワールドカップでも影響力は抜群で、先日行われたベスト16のフラメンゴ戦では2ゴールを記録して4-2の勝利に貢献している。



このゲームはフラメンゴの方がシュート数が多かったが、独『Bavarian Footballworks』はこの展開で勝てたのはケインの決定力があったからと取り上げていて、ケインの決定力を絶賛する。





