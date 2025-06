ゆるっといやされる！『ゆるいるかの かわいい うみのまちがいさがし』作・絵みいるか

「みいるか」の書籍、『ゆるいるかの かわいい うみのまちがいさがし』が、2025年7月2日(水)に全国書店より発売します。

『ゆるいるかの かわいい うみのまちがいさがし』作・絵みいるか

著者 :みいるか

出版社 :KADOKAWA

定価 :1,485円(税込)

ページ数 :80ページ

ISBNコード:9784041160503

発売日 :2025年7月2日

初級・中級・上級編と難易度別だから年齢別に長く楽しめるまちがいさがしとなっています。

また今回の書籍発売に合わせて、全問すべてのイラストをみいるかが描き下ろしし、特別コラムとともに構成されており、この書籍でしか見られないSNS未公開イラストが多数掲載された まちがいさがしとしても、みいるかのイラスト集としても 両方同時に楽しめる、一冊で二度おいしい まちがいさがしです。

とにかくゆるっといやされる…

読者をゆるふわ可愛い「みいるかワールド」へお連れする盛りだくさんの内容になっています。

きょうだいがいる子も、いない子も、家族みんなで一緒に遊びながら楽しく学べる一冊です。

楽天ブックス・Amazon.co.jpで予約購入すると各限定特典の「特製ポストカード」が5枚付いてくる!

※書籍1冊毎の購入で、特製ポストカード(5枚付き)1点の特典となります。

楽天限定ポストカード

7月には著者「みいるか」に会える、書籍発売記念イベントも開催予定!

■【みいるか】とは

みいるかプロフィール画像

幼少期からイルカが大好きだったことがきっかけで水族館の解説員に。

その解説員の経験を活かし、海の生き物を身近に感じてほしい、海の生き物に興味を持ってほしいという思いから、オリジナルキャラクター「ゆるいるか」をメインに海の生き物をゆるふわ可愛く描き、全国各地のイベントやSNSで活動中。

◎みいるか (◎miiruka)

