チェルシーが来季の新戦力としてポルトガルの名門スポルティングCPから獲得したU-21ポルトガル代表MFダリオ・エスーゴに注目が集まっている。



20歳の守備的MFであるエスーゴは16歳でトップデビューを果たした逸材。昨季はラ・リーガのラス・パルマスにレンタルされ、27試合に出場。『WhoScored』によると、エスーゴは昨季のヨーロッパ5大リーグで21歳未満のMFの中で最も多くの42回のインターセプトを記録。高いボール奪取能力とフィジカルを武器に激しいプレッシングで相手の攻撃を封じるスタイルはチェルシーのエクアドル代表MFモイセス・カイセドを彷彿とさせる。





