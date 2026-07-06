ポルトガル代表
『ポルトガル代表』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月6日
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フィーゴ氏がインファンティーノ会長を「最も卑劣」と批判し即時退任を要求
「解決策は3語で済む、インファンティーノは去るべきだ」と英紙コラムで訴えた
サッカーダイジェストWeb
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フィーゴ氏がインファンティノFIFA会長を糾弾し、即時辞任を求める
フィーゴ氏は英「デーリー・メール」への寄稿でインファンティノ会長を糾弾し
東スポWEB
2026年7月30日
2026年7月13日
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北中米W杯を戦った監督15人が次々に解任 スペイン紙「ギロチン止まらず」
サッカーダイジェストWeb
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元ポルトガル代表のナニー氏「いつも笑い合って、冗談を言い合って」
ユナイテッド時代に1か月間ロナウド宅に居候し兄弟のように競い合っていたという
FOOTBALL ZONE
2026年7月9日
2026年7月7日
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C・ロナウド 自身の去就に対する質問へ回答「何も決めません」
C・ロナウドは試合後に涙を流したが、代表引退については明言を避けた
FOOTBALL ZONE
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ポルトガル代表とスペイン代表が激突 劇的勝利にSNS上でも歓喜の声
90＋1分にミケル・メリーノが決勝点を挙げ激闘に終止符を打った
サッカーダイジェストWeb
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C・ロナウドが涙…最後のW杯終幕 ポルトガル、無念のベスト16敗退
テレビ東京スポーツ
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ポルトガル代表、ベスト16で敗退…後半ATに悲劇が待っていた 北中米W杯
後半アディッショナルタイム、スペインのMFメリーノが決勝ゴールを決める
ABEMA TIMES
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C・ロナウド、散った…ポルトガル代表、痛恨の失点で終戦 北中米W杯
後半アディショナルタイムに失点し、2大会連続ベスト8進出とならず
スポニチアネックス
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FIFAワールドカップ2026 ポルトガル代表とスペイン代表が対戦
アディショナルタイム90＋1分にメリーノが決勝ゴールを決め1−0で決着
SOCCER KING