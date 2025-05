¤Ê¤ó¤È¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó990±ß¡ª Âç¿Í¤¬ÄÌ¤¦¤Ê¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¥Ó¥¹¥È¥í¡ÊÅìµþ¡¦¹âÅÄÇÏ¾ì¡Ë

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は高田馬場駅近くにオープンした、心地よい雰囲気のビストロ。フランス各地の郷土料理を大皿で楽しめます。

Ambre(東京・高田馬場)

フランス各地の郷土料理を楽しめます 写真:お店から

2025年3月、高田馬場駅から徒歩3分ほどの場所に、大人の隠れ家ビストロ「Ambre」がオープンしました。店主の矢野氏は、ソムリエ、ウイスキーコニサー、唎酒師など、お酒関連の資格をホテルニューオータニ在籍時に取得。目黒で人気を集めているビストロ「ラ メゾン ダミ」 の立ち上げから参加し、店長として14年間務めてきました。これまで30年さまざまな業態の店舗を経験し、50歳を前にして自身の集大成をお店で表現したいと出店を決意。

温かな雰囲気の店内 写真:お店から

新店舗は半年程物件を探していましたが、中々見つからなかったそうです。そんな中、テラスも広く、店内がガラス張りで開放感のある今の物件に出会い、自店舗の想像が膨らんだのだとか。また、山手線沿線で駅からも5分以内にあるため、売り上げが見込める立地と間取りから即決。フランスのビストロを彷彿とさせる店内は、肩肘張らずに食事を楽しめます。赤ワイン樽の中でワインを飲んでいるイメージから、赤で統一した空間にライトの琥珀色(=アンブル)が映える雰囲気が、矢野氏が思い描くビストロだったそう。客席は一人で利用しやすいカウンター席や、グループで利用できるテーブル席など32席。風が心地よいテラス席も10席用意しています。

「シャルキュトリ―盛り合わせ」2,580円 写真:お店から

同店で腕を振るうシェフは、西麻布を中心に各店舗でシェフを務めた料理歴20年の実力派。フランス各地の郷土料理を大皿で提供します。同店の看板メニュー「シャルキュトリー盛り合わせ」2,580円は、豚肉のリエット、レバーのブリュレ、パテドカンパーニュ、鴨ハムの盛り合わせ。一つ一つこだわってシェフと味を決めてきたボリューム満点の一皿です。2名用の盛り合わせも用意しています。

「カスレ(鴨コンフィ、豚コンフィ、自家製ソーセージ、インゲン豆の煮込み)」3,800円 写真:お店から

他にもホールの6分の1カットで、提供する熱々の「ズワイガニのオニオンキッシュロレーヌ」1,210円や、鴨コンフィ、豚コンフィ、自家製ソーセージ、インゲン豆の煮込み料理で、数種類のオリジナルブレンドのスパイスがやみつきになる「カスレ」3,800円、豚頬肉のリエットを作り腸詰めしている自慢の逸品「ブータン ノワール〜リンゴとじゃがいものピューレ添え〜」1,800円など魅力的なメニューが並びます。おかわり自由の自家製パン(パンチャージ550円)は、軽くてサクサク。温かい状態で提供していて、風味が良くシンプルな味わいなのでどの料理にもよく合います。

また、シェフはパティシエ出身ということもありデセールは得意。中でも、とろける味わいの「バスクチーズケーキ」650円は絶品です。

好きなワインを選べるワイン棚 写真:お店から

料理と共に楽しむワインもグラス880円〜、グラスシャンパン990円とリーズナブルに用意しています。フランス産を中心に取り揃えたワイン棚には、ボトルを50〜60種常備。値段やコメントが付けられているので、自分でじっくりと選べるのも魅力です。悩んだときは、ソムリエに好みを伝えてセレクトしてもらうのもいいですね。また、8,000円以上の特別なワインは専用リストから選べます。「気取らず、普段使いのビストロとして愛されていきたいので早稲田の若い人たちもフレンチの入門編として色々なお肉とワインを経験して楽しんでほしいです」と矢野氏。地域の方に長く愛されていきそうな、素敵な新店の誕生です。

食べログレビュアーのコメント

「本日のポワレ鯛」2,600円 出典:藤猫さん

『最初に、ビールとエチュベ、ウフマヨ、本日のポワレを頼み… しかし、ツレがメニュー離さない…? ほら、メニューが美味しそうで、メニュー見ているだけで楽しいヤツよ♪

結局、ワインもボトルで頼み、更にお料理と、お酒、デザート、チーズ、カフェまで追加!

オーダー

・東京野菜のエチュベ

・ウフマヨネーズと蓮根のガレット

・本日の鮮魚のポワレ 鯛

・ホワイトアスパラガスとホタテのソテー エシャロットクリームソース

・チーズ 2種(ブリー ミモレット)

・バスクチーズケーキ

最初にハイネケンの生で乾杯!

程なくして、ウフマヨとエチュべと、自家製パンが来ました♪ こちらでは、パンもシャルキュトリーも、皆自家製とのこと…

ウフマヨの、マヨネーズがおいしい!

ガーリックしっかりなのだけど、独特の酸味と香りが深い… スパイスや塩の使い方が、もう、そこらのウフマヨとは一線を介している!

蓮根のガレットが、これまた、もっちりふわカリよ!!!こればっかり食べたい♪

このプレート、こんな手が込んでいるのに、なんと、500円!!

ツレが、「家で蓮根のガレット作ってくれ」と言うが、ムリだから…笑 マヨネーズ、おいしくてパンにまでつけて食べた…

エチュベは、野菜の歯応えを残した火の入れ具合、野菜の匂いをそのままに、マリネされた感が良い! ちょっと食べるだけで、胃腸がスッキリするねえ

蓮根とか蕪とか、根野菜の扱いがいい♪

ホワイトアスパラガスとホタテのソテー、ホワイトアスパラガスとホタテの、両方の甘さが合わさり…ソースがまた、この香味野菜や香辛料の効かせ具合が良い!オランデーズソースじゃないこのソースがステキ♡ ボトルで頼んだラングドックのシャルドネが進む進む!ソースがもったいなく、なんと、パンをお代わり…

ワインは、メニューの黒板の下の棚から選びます☆ワインの並べ方がわかりやすい!瓶に値段が書いてあり、説明が詳しく添えられていて、ワインをイメージしやすい!この棚を見ているだけで楽しいね♪

黒板の後ろは大好きなアルザスがいろいろ♪ ゲベレツトラミネールが5000円代!次、女子会のときは、これにする♡

日替り鮮魚の鯛のポワレ、このプレート、量も内容も素晴らしかった… 大きな鯛の皮目の香ばしい旨味と、ほろりと解ける白い鯛の身とソースが絡むよ!

たっぷりの付け合わせ、野菜と手打ちパスタの、一つ一つがおいしい♪ ズッキーニ、蕪、スティックブロッコリー…

香りの使い方が絶妙!

ヴァンブランソースの香りが、春らしい華やかさで、ワインとかお酒とは違うし何だろうと…

好奇心が抑えられず、後で聞いてみたらオレンジの香りを添えてあったと!

濃いグリーンの手打ちパスタは、ほうれん草が練り込んであり、このパスタの僅かにほろ苦いのが、ソースと合わさって、春のおいしさの演出すごい…

お料理のふり塩に使っている塩が、特別な感じ!

粒がしっかり大きめで白っぽいからカマルグとか?煌めきが強いから違うかな… 料理によって、塩を使い分けているのかな?

(塩使いが良すぎて、夜中にのどが乾いたけど笑)

更に追加で、チーズ2種(ブリーとミモレット)、バスクチーズケーキと、ペリエと赤ワイングラス、とハイボールを…

ワインの好みを聞かれたので、「ドライでタンニン少なめ、甘い香り無しのライトな赤で!」なんて言ったら、ツレに「グラスワインでそんなオーダー?ありえん」と言われて…

うんそうだよねえ…酔っ払いでごめん、と思っていたら…

ソムリエの方が、本当にそういうグラスワインを用意してくれて!ちょっと感動…♡

チーズは、切り方や温度まで考えられているし、たっぷりの蜂蜜が添えてあり… 蜂蜜は主張しないタイプ、裏方で主役をしっかり支えていて好感♪

バスクチーズケーキは、カットがけっこう大きめ!そして、ゆるいクレームシャンティがふわりとかかっていてね、これが!

この生クリームのゆるさ最高♪

いや正直、見た瞬間、「バスクチーズケーキに生クリーム?くどいかも?」と思ったのですが…

甘さ控えめのクリームと、その心地よい脂肪分で、口の中がリセットされて♪

ケーキもクリームも軽めに仕上げられているこのデセールが、ラストで大満足!

エスプレッソ飲んで帰りました☆

アラカルトで、好きな物だけ、おいしいお酒とを、好みの感じに楽しめるのはホント幸せ!

桜は満開だし、ステキなお店見つけて、幸せいっぱいの夜だった♪ 』(藤猫さん)

『料理はどれもコク、味がしっかりしていてクオリティ高く、ボリュームも多く満足。特にパテドゥカンパーニュは凄い厚さで驚き。

カスレはフランスで食べたことがあるものより日本人的に美味しい味でした。肉も柔らかく、量も十分。お腹いっぱいになりすぎてデザートに辿り着けなかったのが残念。

ワインもグラスでシャンパーニュ、赤白と揃い、好みにもあってて良かった』(ぐんま59さん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆Ambre住所 : 東京都新宿区高田馬場1-29-21 みかどビル 1FTEL : 050-5595-9186

文:佐藤明日香

