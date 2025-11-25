食べログマガジン
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スイーツのプロに聞いた！ 2025年のナンバーワン「どら焼き」とは？
食通たちが、2025年に惚れ込んだ名店や極上の一皿をご紹介。スイーツコンシェルジュ・はなともさんをうならせたスイーツとは？〈2025 食通が惚れた店…
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話題の新店8軒をまとめて紹介！ 韓国発のエッグサンド専門店から、鎌倉の人気レストランの2号店まで
先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。週刊New Open News注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々…
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炭火が香る熟成牛たんは必食！ 季節の小皿料理も豊富な、立ち寄りたくなる居酒屋（東京・高円寺）
「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は高円寺駅の近くにオープンした人気牛たん専門居酒屋の2号店。〈New Open …
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築地にオープンした隠れ家でイタリア料理の真髄に浸る
早い時間はコース、21時以降はアラカルト。築地で発見したイタリアンは自家製パスタが絶品！【噂の新店】istaz話題店が増殖中の築地にアットホームで…
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人気店ばかり！ この秋、移転・姉妹店をオープンしたカレー＆スパイス料理店4選
連載「今週のカレーとスパイス」でお馴染み“カレーおじさん \(^o^)／”が、ひと月に食べたカレーとスパイス料理を振り返る月イチ企画。2025年11月は…
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鎌倉「DRAQUIRE」の系列店がオープン！ アラカルトでも楽しめる隠れ家ビストロ（東京・代々木上原）
「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、代々木上原にオープンしたフレンチ×イタリアンの隠れ家ビストロ。〈Ne…
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艶やかな空間で上質な中華料理を、カジュアルに深夜まで。12月1日にグランドオープンする、食通注目の良店
食通が注目する「今月の新店」。最近行った新店の中でも、特におすすめのお店を教えていただきます。フードライターの小寺慶子さんがおすすめするのは…
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マロンクリームたっぷりのパンケーキを頬張りたい！「比沙家」が手がける栗スイーツ専門店
スイーツの専門家が「これを食べるために出かける価値あり！」と太鼓判を押す、ご褒美スイーツを紹介する連載。今回は、秋にぴったりの栗スイーツの専…
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8席限定のプレミアムシート。究極の“おまかせカクテルコース”専門のバーが渋谷に誕生（東京・渋谷）
「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』情報をお届け。今回は、東京・渋谷に誕生した、おまかせカクテルコース専門のバー「The SG…
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本場感たっぷりの中国の鶏鍋など、注目の12店〈大木淳夫の11月の新店アドレス〉
グルメ本編集長として数々の名店を訪れる大木淳夫さん。毎月たくさんの飲食店がオープンする中で、大木さんが「これは！」と思った新店をずらりと紹介…
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カレーおじさんの愛する名古屋の名店が東京へ移転！ 名シェフによるタンドール料理コースを堪能すべし
テレビやWEBメディアで大人気の“カレーおじさん \(^o^)／”に今週食べたカレー＆スパイス料理の中からイチオシを教えてもらう連載。今週は、名古屋か…
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静謐な地下に広がる美食の舞台。六本木で出会う、至高のUMAMIフレンチ（東京・六本木）
「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は六本木駅近くにオープンした日本のうまみを楽しめるフレンチレストラン。…
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10月に誕生した「Neo Nice Burger」が、早くも表参道に2号店をオープン！（東京・表参道）
「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回のお店は、先月渋谷にオープンしたハンバーガーショップの2号店です。〈New…
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京都に新名所誕生！ 四季とともに味わう、A5ランク和牛の贅沢なすき焼き時間（京都・東山）
「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は京都・円山公園内にオープンした和牛専門レストラン。〈New Open News〉…
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話題の新店8軒をまとめて紹介！ 本格台湾料理レストランの2号店から、百名店に選出されているうなぎの新店まで
先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。週刊New Open News注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々…
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「街角のスペイン」がやってきた！ 切り立てハモンを挟んだサンドイッチ「ボカ食パン」を楽しんで（東京・広尾）
「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』情報をお届け。今回は、麻布十番にあるハモン専門店「Atrevío（アトレヴィオ）」が新…
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新潟の人気店「団吉氷店」監修のかき氷を味わえる新店が神楽坂に誕生！
食通が注目する「今月の新店」。最近行った新店の中でも、特におすすめのお店を教えていただきます。フードライターの森脇慶子さんがおすすめするのは…
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総額○○万!? 1カ月の食事スケジュールと食費を全公開！（10月・マッキー牧元）
グルメ界隈に名を馳せる「食通」と呼ばれる人たちの1カ月間の食スケジュールと食費を全解剖するこの企画。驚きの食費の総額も大公開！グルメ界隈に名…
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ソウル発の人気店！ 韓国式エッグサンドが日本初上陸（東京・表参道）
「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は日本初上陸を果たした、韓国発のプレミアムエッグサンド専門店。〈New Op…
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忘年会や新年会に！ 1万円以下で楽しむ、ちょっと贅沢な冬のご褒美ランチ
年末年始におすすめのご褒美ランチをご紹介。銀座で体験する贅沢な中華コース。ペアリングも人気です。2025年の締めくくりや新しい年の始まりに、少し…