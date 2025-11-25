艶やかな空間で上質な中華料理を、カジュアルに深夜まで。12月1日にグランドオープンする、食通注目の良店

食通が注目する「今月の新店」。最近行った新店の中でも、特におすすめのお店を教えていただきます。フードライターの小寺慶子さんがおすすめするのは…