「LUPIN THE IIIRD 銭形と2人のルパン」場面カット

原作:モンキー・パンチ (C)TMS

「ルパン三世」の約30年ぶりとなる2Dアニメ劇場版「LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族」の6月27日劇場公開に先駆けて、銭形警部を主人公に据えた前日譚「LUPIN THE IIIRD 銭形と2人のルパン」が、6月20日よりHuluやLemino、U-NEXTなどで一斉配信される。

極寒の地、ロビエト連邦で発声した空港爆破テロ。容疑者として浮かび上がったのは、まさかのルパン三世。しかし、銭形が追い詰めた“もう1人のルパン”は、無実を主張する。

正義を貫く男・銭形は、謎に包まれた“偽ルパン”と対峙することになる――。盗まれたのは おまえ自身か……。

監督は2014年から「LUPIN THE IIIRD」を手掛けてきた小池健。キャストは銭形警部役の山寺宏一をはじめ、ルパン三世役の栗田貫一、次元大介役の大塚明夫、石川五ェ門役の浪川大輔、峰不二子役の沢城みゆきのレギュラー陣が集結する。

「LUPIN THE IIIRD 銭形と2人のルパン」ティザービジュアル

原作:モンキー・パンチ (C)TMS

あわせて今作のティザービジュアルも公開された。弾丸を受けたような中折れ帽を被り、鋭いまなざしで正面を見据えるトレンチコート姿の銭形警部と、ワルサーP38を片手に歩き出そうとしているルパン三世の姿が描かれているほか、「“盗まれたのはお前自身か…」のコピーも確認できる。

このティザービジュアルが描かれたポスターは、TBS系列で1月から放送された日曜劇場「御上先生」の一部話数にも登場。SNSでは「解禁前のポスター?」「あの青いポスター見たことない」「小池ルパンの新作?」と盛り上がりをみせたという。

日曜劇場「御上先生」のセットに登場したポスター

同ドラマの脚本を務めた詩森ろばが大のルパン好き、特に石川五ェ門好きということから、台本に「次元(つぎもと)」というキャラクターが誕生。またドラマの宮粼陽平監督もルパンが好きだったことから、セットの次元部屋が完成、話数を通じて「御上先生」への協力が実現したとのこと。

そんな日曜劇場「御上先生」の宮崎監督からコメントも発表されており、ポスターが登場した“裏側”が語られている。

そのほか、WOWOWで映画公開を記念して「銭形と2人のルパン」のTV初放送が決定。さらに6月22日18時から「次元大介の墓標」「血煙の石川五ェ門」「峰不二子の噓」3作品の一挙放送される。

さらに6月13日からは「ルパン三世 風魔⼀族の陰謀」の初配信も決定した。HuluやLemino、U-NEXT、アニメ放題などで一斉配信される。

「ルパン三世 風魔⼀族の陰謀」キービジュアル

日曜劇場『御上先生』では、「次元」という生徒、ルパン三世グッズだらけの彼の部屋、“ルパン AI”の声に「ルパン三世」の栗田貫一さん、予備校の先生に「石川五ェ門」の浪川大輔さんなど、全話を通して多くの“ルパン⼀味”の皆様にご協力いただきました。

そんな『御上先生』の撮影終盤、どこかにこっそり貼れないかと渡された青色の追加ポスター。タイトル、絵のタッチ…これは小池健監督の『LUPIN THE IIIRD』の新作ではないか︕

今回は銭形警部とルパンがメインなのか! しかも、ルパンが2人…? 疑問と期待で胸が躍りました。

未発表だった新作ポスターをほんの少し“匂わせ”しようという提案だったのですが、ドラマ内にしっかり目立つように登場させてもらいました。

9話・10話にだけ貼られたこのポスター、今からでも『御上先生』配信でぜひご確認ください︕

そんな粋なスタッフ陣が携わる新作『LUPIN THE IIIRD 銭形と2人のルパン』に、きっとあなたの心も“盗まれる”はずです。楽しみにしています!