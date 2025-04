5月4日の「スター・ウォーズの日」に向けて、「スター・ウォーズ」関連の限定グッズや最新グッズが「ディズニーストア」に登場。

記念ロゴ入りの特別感あふれるグッズが販売されるほか、ディズニーフラッグシップ東京ではオリジナルイベントも開催されます!

ディズニーストア「スター・ウォーズの日」記念「MAY THE 4TH BE WITH YOU 2025」

発売日:2025年4月15日(火)より順次

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、渋谷公園通り店、名古屋ゲートタワーモール店、梅田HEP FIVE店、アミュプラザ博多店、ディズニー公式オンラインストア

ディズニーストアから、5月4日の「スター・ウォーズの日」を記念して「スター・ウォーズ」関連グッズが豊富なラインナップで登場。

「MAY THE 4TH BE WITH YOU 2025」ロゴが入った限定グッズや、『スター・ウォーズ/帝国の逆襲(エピソード5)』公開45周年記念グッズなど、作品の世界観を感じられる特別感のあるグッズが揃います。

ラインナップは、銀河系をイメージした黒地に名台詞「MAY THE FORCE BE WITH YOU」を大胆にデザインした「Spirit Jersey(スピリットジャージー)」の長袖Tシャツや、作品の象徴的なオープニングクロールをあしらったブルゾンなど、特別感のあるアパレルを展開。

また、ライトセーバーや重厚感のあるフィギュア、記念ロゴのピンバッジなど、ファン必見のグッズも豊富に用意されます。

さらに、ディズニーストアのぬいぐるみシリーズ「Disney stanDs(ディズニースタンディーズ)」からは、『マンダロリアン』の「マンダロリアン/ディン・ジャリン」と「グローグー」のぬいぐるみセットがラインナップ☆

【Spirit Jersey】スター・ウォーズ 長袖Tシャツ May the 4th 2025

価格:13,200円 (税込)

サイズ:

Lサイズ: チェス ト 約 96〜104cm肩幅 約76cm/袖丈 約44cm/身丈 約73cmXLサイズ: チェス ト 約104〜112cm肩幅 約81cm/袖丈 約47cm/身丈 約75cm

※LサイズはUSのSサイズ、XLサイズはUSのMサイズに相当します。タグには日本サイズとUSサイズの両方を記載しています

アメリカのディズニーランドでお馴染みの「Spirit Jersey (スピリットジャージー)」から「スター・ウォーズ」シリーズ劇中の名台詞をプリントした長袖Tシャツが登場。

無数の星がきらめく宇宙空間をイメージした、幻想的な総柄Tシャツです。

フロントには「スター・ウォーズ」のアルファベットロゴ、

バックスタイルには名台詞「May the Force be with you.(フォースと共にあらんことを)」がデザインされています。

スター・ウォーズ ダース・シディアス、ダース・ベイダー ブルゾン スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲 May the 4th 2025

価格:8,800円 (税込)

サイズ:

Lサイズ: チェス ト 約96〜104cm肩幅 約47cm/袖丈 約65cm/着丈 約69cmXLサイズ: チェス ト 約104〜112cm肩幅 約49cm/袖丈 約66cm/着丈 約71cm

※LサイズはUSのSサイズ、XLサイズはUSのMサイズに相当します。タグには日本サイズとUSサイズの両方を記載しています

『スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲』から「ダース・シディアス」や「ダース・ベイダー」を描いたブルゾンがラインナップ。

帝国の主力艦やAT-AT ウォーカー、無数のタイ・ファイターがこちらに向かってくるようなフロントデザインは迫力満点!

背後にはシスの暗黒卿の顔が浮かび、作品ならではの魅力に溢れた一着に仕上げられています。

バックスタイルにはオープニングクロールをプリント。

星々がきらめく宇宙空間に並んだ黄色い文字が、壮大な銀河の物語を語ります。

スター・ウォーズ ダース・ベイダー&ストームトルーパー 半袖Tシャツ May the 4th 2025

価格:3,300円 (税込)

サイズ:

Lサイズ: チェス ト 約 96〜104cm肩幅 約46cm/身丈 約71cmXLサイズ: チェス ト 約104〜112cm肩幅 約48cm/身丈 約72cm

※LサイズはUSのSサイズ、XLサイズはUSのMサイズに相当します。タグには日本サイズとUSサイズの両方を記載しています

「ダース・ベイダー」と「ストームトルーパー」をプリントした半袖Tシャツ。

両脇に「ストームトルーパー」を従えた「ダース・ベイダー」は右手にライトセイバーを持ち、フォースを操っているようなポーズが迫力満点です。

燃えるように赤い空にはデス・スターも描かれています。

スター・ウォーズ 帽子・キャップ スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲 May the 4th 2025

価格:2,800円 (税込)

サイズ:ワンサイズ

約高さ13×幅20×奥行き27cm

つば 約縦12×横17cm

映画『スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲』の公開45周年を記念したキャップ。

ポスター調のプリントに作品名ロゴとアニバーサリーナンバー”45″を添えたデザインです。

アジャスターにはストリートな印象のスナップバックが採用されています。

スター・ウォーズ R2-D2 ピンバッジ ムーブ May the 4th 2025

価格:2,400円 (税込)

サイズ:約縦3.2×横4.3×厚み0.4cm

台紙とピンバッジに“2025”の西暦がデザインされた、2025年ならではのグッズもラインナップ。

ロゴ入りのプレートと「R2-D2」のダイカットプレートを重ねた、ボリューム感のあるピンバッジです。

キャラクター部分は手動で左右にスライドさせることができます。

スター・ウォーズ ルーク・スカイウォーカー&ダース・ベイダー ピンバッジ May the 4th 2025

価格:2,800円 (税込)

サイズ:約縦7.7×横6.6×厚み0.4cm

向かい合うように配置されたドラマティックなデザインが使用された「ダース・ベイダー」と「ルーク・スカイウォーカー」の限定ピンバッジ。

デス・スターを背にして大きく描かれた「ダース・ベイダー」と「ルーク・スカイウォーカー」の小さな後ろ姿が対照的です。

パッケージとピンバッジに“2025”の西暦がデザインされた、コレクションにぴったりなグッズです。

スター・ウォーズ ダース・ベイダー レガシーライトセーバー May the 4th 2025

価格:30,000円 (税込)

サイズ:約長さ105×幅5×厚み6.5cm

カリフォルニアとフロリダのディズニーリゾートにあるテーマランド「スター・ウォーズ:ギャラクシーズ・エッジ」から「ダース・ベイダー」のレガシーライトセーバーがラインナップ。

ヒルト(持ち手部分)にブレードをセットしてスイッチをスライドさせると、まるでライトセーバーが伸びるような光の演出、さらに動きに合わせて変化する効果音が楽しめます。

ほかにも、ヒルトを立てて飾ることができるディスプレイ用スタンドと、ベルトクリップが付いたホルダーがセットになっています。

スター・ウォーズ ダース・ベイダー フィギュア ライトアップ May the 4th 2025

価格:15,000円 (税込)

サイズ:約高さ23×幅24.5×奥行き24.5cm

灼熱の惑星ムスタファーの熱さが伝わる「ダース・ベイダー」のライトアップフィギュア。

ライトセーバーのヒルトを手に持ち、堂々とした様子で玉座につく「ダース・ベイダー」の姿が再現されています。

底面のスイッチを入れるとライトアップし、玉座のひび割れや「ダース・ベイダー」の足元が、融けて流れる溶岩さながらに光るギミック付きです。

スター・ウォーズ マンダロリアン&グローグー ぬいぐるみ セット Disney stanDs May the 4th 2025

価格:6,000円 (税込)

サイズ:

マンダロリアン:約 高さ14.5×幅10×奥行き6cm

グローグー 約高さ10×幅14×奥行き6cm

『マンダロリアン』から、「マンダロリアン」と「グローグー」のスタンディングタイプのぬいぐるみセットが登場。

ディズニーストアオリジナル「Disney stanDs(ディズニースタンディーズ)」シリーズのデザインが使用されています。

デフォルメされた表情や体型、直立したポーズがなんともチャーミングです☆

「D-Made」に新アートが登場

グッズ名・価格:一例

・Tシャツ 4,400円(税込)

・アートパネル 4,950円(税込)

・マグカップ 2,420円(税込)

欲しいグッズを自分でデザインできるオーダーメイドシリーズ「D-Made」

D-Madeから「スター・ウォーズ」関連の新アートや、『スター・ウォーズ/帝国の逆襲(エピソード5)』の劇場公開45周年を記念したアートなどが登場します。

ディズニーフラッグシップ東京「D-Madeラボ」ロゴのプリント無料 キャンペーン

実施店舗:ディズニーフラッグシップ東京 D-Madeラボ

実施期間:4月15日(火)〜5月6日(火)

対象アート商品:Tシャツ

ディズニーフラッグシップ東京のD-Madeラボにてプリント無料キャンペーンを実施。

「MAY THE 4TH BE WITH YOU 2025」のロゴが無料でプリントできます。

※受付時間には余裕をもって来場ください

※混雑時には当日中の配布ができない可能性があります

※ディズニーフラッグシップ東京 D-Madeラボとオンラインストアでは一部商品・アートの取り扱いが異なります

ディズニーフラッグシップ東京に特別売場が登場

特別売場実施期間:2025年4月15日(火)〜5月8日(木)

クイズ大会:2025年5月4日(日)11:00〜/14:00〜/17:00〜(全3回予定)

実施店舗:ディズニーフラッグシップ東京

ディズニーフラッグシップ東京2階のショールームに、特別売場を展開。

また5月4日の「スター・ウォーズの日」当日は、毎年大好評のオリジナルクイズを出題するクイズ大会が開催されます。

※「スター・ウォーズ」クイズ大会は、ディズニーフラッグシップ東京のみでの開催となります

※クイズ大会への参加には、ディズニーストアクラブアプリを使用した来店予約が必要となります

「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」にディズニーストアブースを展開

イベント開催場所:幕張メッセ

イベント期間:2025年4月18日(金)〜 4月20日(日)

※入場にはチケット(有料)が必要となります

「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」にディズニーストアが出展。

出展ブースでは、ディズニーストアの「スター・ウォーズ」関連グッズの展示や、オリジナルゲームも展開されます。

※画像はイメージです

「スター・ウォーズの日」とは

「スター・ウォーズの日」は、毎年5月4日に映画『スター・ウォーズ』の世界中のファンがスター・ウォーズの文化を祝い、映画を楽しむ日です。

由来は、劇中の名台詞 “May the Force be with you.”(フォースと共にあらんことを。)のMay the Force とMay the 4th(5月4日)をかけた語呂合わせから来ています。

「スター・ウォーズの日」を記念した、ロゴ入りの特別感あふれるグッズが多数ラインナップ。

ディズニーストアにて2025年4月15日より順次販売される「スター・ウォーズの日」記念「MAY THE 4TH BE WITH YOU 2025」の紹介でした☆

© Disney

© & TM Lucasfilm Ltd.

※品切れの場合があります

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※記載内容は都合により中止、または変更になる場合があります

