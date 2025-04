by jidanchaomian映画「シャークトパス」にはタコとサメが合体した生物兵器のシャークトパスが登場します。一方、 ニュージーランド 沖の海では世界最速のサメの頭部にタコが乗っている珍しい光景が目撃され、海洋 生物学 者によって動画に収められました。Sharks... even more amazing than you realised - The University of Aucklandhttps://www. au ckland.ac.nz/en/news/2025/03/11/sharks-.html

Octopus spotted riding on top of world's fastest shark | Live Sciencehttps://www.livescience.com/animals/sharks/octopus-spotted-riding-on-top-of-worlds-fastest-shark ニュージーランド 北部ハウラキ湾のカワウ島近くで撮影された「シャークトパス」の映像は、以下から見ることができます。Marine mystery of octopus riding shark - YouTube 防水アクション カメラ のGoProと ドローン を使ってこの動画を撮影したのは、 ニュージーランド にあるオークランド大学のロシェル・コンスタンティン教授らの研究チームです。南半球に位置する ニュージーランド が初夏を迎えた2023年12月、サメが半狂乱でエサをむさぼる「狂乱索餌(さくじ)」の調査のために海に出た研究チームは、タコを頭に乗せたサメがのんびり泳ぐという、予想外の光景を目撃しました。研究チームは、サメがボートの航路から外れるまでの10分間にわたってこの様子を観察することができました。タコを頭に乗せているのが撮影されたこのサメは、最高時速70kmを超すスピードと水面から6メートルも飛び上がれる驚異的なジャンプ力で知られているアオザメ(Isurus oxyrinchus)で、主にメカジキや マグロ といった泳ぎの速い魚やイカ、時には他のサメなどを捕食しています。一方、タコは海底に生息するため、どのような経緯でタコがサメの頭の上に乗ったのかは不明です。コンスタンティン氏は「海底に生息するこのタコが、外洋に生息する体長3メートルのアオザメとどうやって出会ったのか、見当も付きません。本当に謎ですが、海は予期せぬもので満ちています」と話しました。専門家は、サメがゆっくりと泳いでいたことから、サメはタコの存在を特に気にかけていなかった可能性が高いと推測しています。一方タコは、見つからないよう身を潜めていたのか、すべての触手を体に引き寄せていたとのことです。アオザメは世界中の温かい海に広く生息していますが、中華料理の高級食材であるフカヒレのために漁獲されているほか、 マグロ 漁やメカジキ漁の際に偶発的に混獲されることもあります。このような漁獲圧にさらされているのに対し、繁殖が3年に1度と遅いため、アオザメは国際自然保護連合( IU CN)のレッドリストで 絶滅危惧種 に指定されています。by José Antonio Gil Martínezコンスタンティン氏は「海洋 科学 者の最も素晴らしい役得は、海で予想外のものが見られることです。海洋保護活動を続けることで、このような素晴らしい瞬間が続くようにすることができます」と述べました。