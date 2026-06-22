生物学
『生物学』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年7月30日
2026年7月27日
2026年7月26日
2026年7月22日
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医師が実践する就寝前1分の体操で、不眠の悩みを自然に解消する方法
就寝前に深部体温を下げる体操をベッドで2〜3回行うと眠気が促されるという
プレジデントオンライン
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ティラノサウルス「ガス」が約81億円で落札、研究者は個人所有に懸念を示す
サザビーズのオークションで匿名の買い手が個人購入したとみられており
GIGAZINE（ギガジン）
2026年7月20日
2026年7月19日
2026年7月14日
2026年7月9日
2026年7月8日
2026年7月7日
2026年7月2日
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非生物材料だけで作られた人工細胞「SpudCell」が成長・分裂に世界初成功
36種類の酵素と脂質膜で構成され、成長・ゲノム複製・分裂を実現したという
GIGAZINE（ギガジン）
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1985年に南極で採取された化石が、40年越しに初の恐竜化石と確認される
約40年間保管されていた尾椎化石はティタノサウルス類のもので体長6〜7mとみられる
GIGAZINE（ギガジン）