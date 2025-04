ルパン三世×B′z！約30年ぶりのルパン三世2D劇場版アニメ最新作より、B′zの主題歌入りティザー映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■B’z書き下ろし新曲「The IIIRD Eye」が映画『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』主題歌に決定!

“ルパン三世”約30年ぶりの2D劇場版アニメーション・完全新作となる本作のタイトルが『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』に決定。本作の主題歌が、B’z書き下ろしの新曲「The IIIRD Eye」であることが解禁された。

日本を代表するロックバンドとして35年以上第一線で活躍し、2024年末のNHK紅白歌合戦でも日本列島を熱くさせたことが記憶に新しいB’zが、ルパン三世のあらたな物語のために書き下ろし。

ギターの松本孝弘は、「子供の頃から観ていたルパン三世の音楽を担当させて頂ける事は光栄ですし、大変嬉しく思いました。お話を頂いてすぐに楽曲制作に取り掛かりました。オファーを受けて先ず“JAZZY”というキーワード、イメージが浮かびました。B’zのROCKとJAZZY、そしてゴージャスなホーンセクションのMIXTUREで面白い作品になったと思います」と語り、ボーカルの稲葉浩志は「クールさを一段と増した『LUPIN THE IIIRD』の“緊張感”を意識しながら、終わりのない欲望と、それに飲み込まれないある種の高潔さのようなものを込めました」と語った。

そして、この「The IIIRD Eye」が響き渡り、大胆で軽妙なメロディとパワフルな歌声にルパン三世らしさが際立つ待望のティザー予告が解禁。

かの名高き怪盗ルパンの孫で伝説の大泥棒・ルパン三世(CV:栗田貫一)、プロフェッショナルなガンマン・次元大介(CV:大塚明夫)、斬鉄剣の使い手・石川五ェ門(CV:浪川大輔)、様々な顔を持つ謎の美女・峰不二子(CV:沢城みゆき)、そしてルパンの宿敵・銭形警部(CV:山寺宏一)とお馴染みの面々のスタイリッシュな姿が次々と映し出され、未知なる冒険の予感が漂うが、今回彼らが狙うのは、地図にない謎の島に眠る莫大な財宝だ。

まるで島に導かれるようにして辿り着いたルパンたち一味を待ち受けるのは、これまでに出会ったことのない最大の試練!? 映像の最後に映し出される水中へと沈みゆく衝撃的なルパンの姿に、予測不可能な展開の予感が胸を締め付ける。彼の敗北を意味するのか、それとも新たな伝説の幕開けなのか。観る者の想像を掻き立て、卓越した頭脳と並外れた機転で幾多のピンチを乗り越えてきたルパン三世にB’zのサウンドが乗り展開される、あなたの知らない「ルパン三世」の物語。音楽と映像、そして未知なる運命の予感が織りなす圧巻の仕上がりに、期待と鼓動が鳴りやまない。

あわせて解禁となったティザービジュアルは、貫いた銃痕の先に、宿命に挑むかのように駆け出すルパン三世の姿が大きく写し出され、その瞳には窮地に立たされながらもなお燃え続ける不屈の闘志が宿る刺激的なデザイン。その奥には次元大介、峰不二子、そして石川五ェ門がルパンに続いて疾走する姿も描かれており、予測不可能な展開の序章を暗示している。モノクロで表現された緊張感漂う世界に、鮮烈な深紅で「ケリをつけようぜ」の文字が浮かび上がり、彼らが挑む「ケリ」の正体とその先に待つものへの好奇心をかき立てる。ルパン三世ワールドの原点ともいえる冒険への扉を開き、新たな伝説の誕生を予感させる印象的な一枚だ。

いよいよ多くの情報がベールを脱ぎ始めた、ルパン三世の2D劇場版アニメーション完全新作『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』は、6月27日に公開。鮮烈なティザービジュアルと、B’zが紡ぐ楽曲。これらが織りなすあらたな物語の幕開けに注目だ。

映画情報

『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』

6月27日(金)公開

<キャスト>

ルパン三世:栗田貫一 次元大介:大塚明夫 石川五ェ門:浪川大輔

峰不二子:沢城みゆき 銭形警部:山寺宏一

原作:モンキー・パンチ (c)TMS

監督:小池健

脚本:高橋悠也

音楽:ジェイムス下地

クリエイティブ・アドバイザー:石井克人

主題歌:B’z 「The IIIRD Eye」

アニメーション制作:テレコム・アニメーションフィルム

製作・著作:トムス・エンタテインメント

配給:TOHO NEXT

