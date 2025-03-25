¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤é¿Í¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¿´¤¬¸Â³¦¡©¡¡¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ËÊ¹¤¯¤¦¤ÄÉÂ¥ê¥¹¥¯¡õÂÐ½èË¡
¡¡¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥¤¥é¥¤¥é¤òÍÞ¤¨ÀÚ¤ì¤º¡¢Â¾¿Í¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸¶°ø¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Â¾¿Í¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Î¿´Íý¾õÂÖ¤äÂÐ½èË¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ÎÊ¿°æ°½Çµ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥È¥ì¥¹¤Î±Æ¶Á¤ò¶¯¤¯¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À
Q.¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ä¤¤²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ê¤É¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿´Íý¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¦¤ÄÉÂ¤Ê¤É¤ÎÀº¿À¼À´µ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ê¿°æ¤µ¤ó¡ÖÉÔËþ¤äÌäÂê¤ò¼«Ê¬¤ÇÂÐ½è¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¡¢ÉÔËþ¤ÎÌ·Àè¤¬¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¯¤È¡¢ºá°´¶¤«¤é¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤¿¤êÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¼«½ý¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÉÔËþ¤ÎÌ·Àè¤¬Â¾¿Í¤Ë¸þ¤¯¤È¡¢Ë½¸À¤äÊª¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Â¾³²¹Ô°Ù¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤äÉÔËþ¤¬¼«½ýÂ¾³²¤Ë¸þ¤«¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò»î¤ß¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢¾ð½ï¤ÎÄ´À°Ç½ÎÏ¤¬Ì¤½Ï¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¦¤Ä¤ÇÈ½ÃÇÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤òÂ¾¼Ô¤ËÅê±Æ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¼«Ê¬¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î°±Æ¶Á¤ò¶¯¤¯¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾õÂÖ¤¬Ä¹°ú¤¯¤È¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤·¤¦¤ÄÉÂ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ä°åÎÅµ¡´Ø¤Ê¤ÉÀìÌç²È¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡×
Q.¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ä¤¤¿Í¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤È¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤â¿Í¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¿Í¤È¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ê¿°æ¤µ¤ó¡ÖÄÌ¾ï¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï²¿¤«¸¶°ø¤äÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼çÂÎÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ²ò·è¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤âÂ¾¿Í¤ËÅö¤¿¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤È¤¤Ë¿Í¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ï¡¢Çº¤ß»ö¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ò1¿Í¤ÇÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Çº¤ß»ö¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤òÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤·¤â¡¢¡ØÂ¾¿Í¤ËÅö¤¿¤ë¡Ù°Ê³°¤Î¤³¤È¤ÇÈ¯»¶¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¤Ð¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò²þ¤á¤Æ¤è¤¯Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×
Q.¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Ä¤¤²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ê¤É¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ò¤ä¤á¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÂÐ½èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¿°æ¤µ¤ó¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Û¤É¡¢Ã¯¤«¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·1¿Í¤Ç²¿¤â¤»¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤°¤ë¤°¤ëÊª»ö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ê¡¢±Ç²è¤ò¸«¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²¿¤é¤«¤Î³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥¤¥é¥¤¥é¤Î¸¶°ø¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·èÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÃ¯¤«¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬²¿¤«¤òÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢1¿Í¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¤«¤¨¤Ã¤Æ¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Âè»°¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤Î¸¶°ø¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤ÆÀ°Íý¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¸¶°ø¤¬¤Ê¤¯¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Ê¤É¤ÎÀº¿À¼À´µ¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ê¤É¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×