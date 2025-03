子どもの性被害はなぜ不起訴に終わることが多いのか? 『みんなで守る子ども性被害』より一部抜粋し、その理由と子どもたちを守る方法を考える。(全2回の前編/続きを読む)

【写真】この記事の写真を見る(3枚)

◆◆◆

物的証拠の少なさが起訴への高いハードルに

日本でもCAC(小児性暴力のケア・支援のための施設「チャイルドアドボカシーセンター(CAC:Children’s Advocacy Center)」)が増え、誰にとっても身近な機関にしていかなければならないと特に感じるのは、「司法面接」について考えるときです。

司法面接とは、性被害や虐待に遭った子どもの、未熟さや脆弱さに配慮しながら行われる聴取のことです。聴取あるいは事情聴取は、取り調べといわれることもありますが、警察官や検察官が、事件の被害者、犯罪を行ったのではないかと疑われている被疑者、そのほか事件について何かしらを知る参考人といわれる人たちに、供述を求めることです。聴取や捜査を経て、検察官が「被疑者に犯罪の疑いがある」と判断した場合には起訴し、裁判が開かれます。日本では「起訴された場合は99・9%が有罪になる」というのは有名な話です。これは裏を返せば、それほど有罪への確信がないと、検察は起訴しないということです。



写真はイメージ ©AFLO

子どもの性被害は、不起訴に終わることが多いです。なぜかというと、それは「被害者が子どもだから」です。

性暴力は、物的な証拠がとても少ない点が起訴への高いハードルとなっています。被害後すぐにワンストップセンターや救急外来にアクセスし、レイプキットを使って採取したものから、加害者の体液やレイプドラッグなどが検出できていれば、それは決定的な証拠になります。加害者が犯行の様子を写真や動画に残している場合も、重要な証拠として扱われます。しかし、大多数の性暴力には物的証拠がありません。被害後に身体を洗えば、加害者の体液も流れます。血中や毛髪に残っていたレイプドラッグも、時間が経てば体外に排出されます。早いものでは数時間で検出されなくなります*6。

子どもにとってトラウマ体験となりうる司法面接

証拠不十分では、検察は起訴できません。前述のとおり、有罪がほぼ確定している事件以外は不起訴にします。性犯罪の多くは、実質的な「密室」で行われます。ほとんどの場合、目撃者もいないため、状況証拠や証言のみを頼りに立証していかなければならないのです。

子どもが被害に遭い、加害者を罪に問おうとしたとき、最大の難関となるのが、この証言です。子どもが性被害を受けると、児相、警察、医療、検察、弁護士などからさまざまな質問をされます。ここで何が問題かというと、いま挙げた各分野の大人たちが、被害を受けた子どもに別々にアプローチする点です。子どもは被害のトラウマに苛まれながら、知らない場所、安心できない空間で、初対面の大人に囲まれて、被害について何度も話さなければならない。これ自体がトラウマ体験となりえます。子どもが平気でいられるわけがないです。

証言することが子どもに与える負担と影響

被害の日時や場所、状況など、聴取によって引き出された内容が具体的であればあるほど、検察は証言に信ぴょう性があると判断します。しかし、成長や発達の段階によっては、子どもがそんな証言をするのは困難です。「週に2回か3回か……5回あった」「なんか暗いところだった」という証言は、具体性に欠けるとみなされます。特に家庭内の性的虐待は、日常的に行われるのが特徴です。一回一回の被害について「いつ、どこで、どんなふうに」されたかを話すのは、実質不可能でしょう。被害に遭うたびに解離が起き、記憶が飛んでしまうケースはめずらしくないため、証言はますますあいまいになります。

被害の詳細を語るのは誰にとってもつらい体験で、それ自体が大きな負担となるものです。小児性暴力について刑事裁判所で証言することで生じる影響を、218人の児童を対象に調査した結果、しばしば大きな精神的苦痛を経験することがわかりました*7。幼少期に法廷で証言するケース、なかでも特に重度の虐待を伴うケースでは、その後の人生で精神衛生上の結果が悪くなることが予測されます。

証言を待つあいだや証言中に子どもたちが示した感情的な反応は、接する大人たちがいかに子どもの精神状態や法制度に理解があるかによって大きく変化するという研究結果もあります*8。

被害を受けたことに対し、周囲から心ない言葉を浴びせられることを二次被害といいますが、聴取でこれに近い状況が生じることもあります。そうでなくとも、聴取の最中も、聴取が終わった後も、フラッシュバックがいつ起きるかわからないという、被害者にとってたいへん危険な状態がつづきます。

子どもの場合、その負担が特に大きくなることは想像にかたくないでしょう。通常の犯罪でも、被害者の聴取は何度もくり返されます。子どもであれば、質問のされ方によって出てくる答えが変わることもあります。誘導的な質問をされたら大人の期待に応えようとしますし、圧迫的な質問をされたら本当は違っても怖さのあまり「はい」とうなずくかもしれません。複数の人が入れ替わり立ち替わりやってきて質問するのも、子どもが混乱し、証言に一貫性がなくなる一因です。

子どもたちの“記憶の汚染”が加害者に有利に働く

こうして記憶が上書きされたりねじ曲がったり、あいまいになったりすることを“記憶の汚染”といいます。子どもの記憶を汚染させないというのは、面接者が最も注意を払わなければいけないもののひとつです。誤った面接手法は、子どもの記憶をそのまま偽りのものに変えてしまう可能性があります。そうなると、裁判にも影響します。オランダの電話サポートサービス「Safe Home」の専門家158名を対象にした研究では、多くの専門家が記憶の回復と汚染について、誤った認識をもっていることがわかりました。そのため、科学的に裏づけられた面接技術の導入とトレーニングの必要性が強調されています*9。

検察は、汚染された記憶などから出てくる一貫性のない証言を、信ぴょう性に欠けるものとみなし、加害者を不起訴処分にすることがあるのです。このような聴取の仕方は、被害者である子どもにとって不利で、加害者にとって有利でしかありません。子どもの性被害に特化した弁護士など、実務者を対象とした実態調査によると、被害者35名のうち半数が、証拠不十分などで加害者が不起訴に終わるという結末に至っています。これは決して、「本当は、その子は被害を受けていなかった」「加害者は無実である」ということを意味しません。「加害行為を立証できなかった」と「加害行為がなかった」は、必ずしもイコールで結べないのです。それなのに、加害者は刑事裁判にかけられず、逮捕・勾留されていた場合は釈放され、前科がつくこともなく、元の生活に戻る。実際に性暴力があったなら、実に理不尽です。そして、加害者は自由になった身で新たに子どもに手をかける可能性もあるため、このままでいいとは思えません。

また、起訴率が低ければ、有罪判決を受ける加害者の数も多くはなりません。

それをもって「子どもに性加害をする人はとても少ない」と受け取られることを、私は危惧します。先ほど解説した、CACはさまざまな調査結果から導き出された推定有病率をもとにしているから全米に1000カ所以上ある、という話を思い出してください。加害者が少ない、被害者も少ないと思われているかぎりは、日本でワンストップセンターはこれ以上数が増えることはないでしょうし、CACなどもってのほかだとされてしまいます。

6*内閣府男女共同参画局「薬物やアルコールなどを使用した性犯罪・性暴力に関して」https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/dfsa/index.html

7*Goodman GS, et al. Monogr Soc Res Child Dev 1992;57(5):1-142; discussion 143-61.

8*Quas JA, et al. Monogr Soc Res Child Dev 2005;70(2):1-128.

9*Erens B, et al. Front Psychol 2020;11:546187.

〈12歳の少女が実父から受けた性的虐待…裁判所が「被害者の証言は信用できない」と、無罪を言い渡した“驚きの理由”〉へ続く

(今西 洋介/Webオリジナル(外部転載))