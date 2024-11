ファミリーマートに「ちいかわ」の「食べマスあそーと」が初のパジャマデザインで新登場!

それぞれ5種類の表情が楽しめる「食べマスあそーと ちいかわ ちいかわ パジャマver.」「食べマスあそーと ちいかわ ハチワレ パジャマver.」「食べマスあそーと ちいかわ うさぎ パジャマver.」が発売されます☆

ファミリーマート「食べマスあそーと ちいかわ」ちいかわ パジャマver./ハチワレ パジャマver./うさぎ パジャマver.

価格:2個入り各398円(税込)

発売日:2024年11月26日〜

※数量限定のため、なくなり次第販売終了となります

販売店舗:全国のファミリーマート16,300店舗(一部店舗を除く)のチルドスイーツコーナー

※店頭での商品の取扱い日は、店舗によって異なる場合があります

※一部店舗では取扱いのない場合があります

発売元:株式会社バンダイ

バンダイから発売されている、2種類の和菓子がセットになった食べマスシリーズ「食べマスあそーと」から「ちいかわ」デザインが登場。

もち菓子でできた「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」と、練り切りでできた星を組み合わせたセットで発売されます。

どちらも食べられるマスコット「食べマス」の名の通り、全て和菓子の食べられる素材でできているのもポイントです。

今回はピンク色のパジャマを着た「ちいかわ」

ライトブルーのパジャマを着た「ハチワレ」

イエローのパジャマがお似合いな「うさぎ」が登場!

3キャラクターの豊かな表情の中からお気に入りのデザインを見つけて楽むことができます。

衣装を身に着けたデザインは、食べマスシリーズの「ちいかわ」で初めてのデザインです。

「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」の表情はそれぞれ5種類が用意されています。

それぞれ、星との組み合わせがとってもかわいい☆

星の表情はきゅっとお口を結んだ姿と

大きくお口を開いた表情の2種類。

「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」は、練り切りと餅の両方にあんこを入れ込んだ新製法を採用し、もっちりした食感を楽しむことができます。

パジャマを着たデザインと星の組み合わせで、夜のリラックスタイムにもぴったりなスイーツに仕上げてあるのがポイントです☆

食べマスあそーと ちいかわ ちいかわ パジャマver.

フレーバー:ちいかわ・星(いちご餡・こしあん)

いちご餡をお顔の中に閉じ込め、こしあんを星に包んだ「ちいかわ」デザインの食べマスあそーと。

にっこり笑顔や涙を浮かべる姿など、5つの表情が楽しめます。

食べマスあそーと ちいかわ ハチワレ パジャマver.

フレーバー:ハチワレ・星(ミルク餡・こしあん)

お顔にミルク餡、セットの星にこしあんを詰めた「ハチワレ」バージョン。

八重歯をのぞかせながお口を開く姿や満面の笑みを浮かべる仕草が用意されています。

食べマスあそーと ちいかわ うさぎ パジャマver.

フレーバー:うさぎ・星(ミルクティー風餡・チョコレート味餡)

ミルクティー風餡を顔に、チョコレート味餡を星に詰めた「うさぎ」の和スイーツ。

ちらりと舌をのぞかせたりお口をきゅっと結んだりと、様々な表情を見せてくれます☆

パジャマ姿の「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」たちをデザインした、フォトジェニックな和菓子。

ファミリーマート「食べマスあそーと ちいかわ」3種は、2024年11月26日より全国のファミリーマートにて販売開始です☆

