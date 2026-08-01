ちいかわ
『ちいかわ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月9日
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元刑事が映画「ちいかわ」を分析、作中に刑法違反の犯罪が潜むと指摘
映画『ちいかわ』に闇バイトや刑法に抵触する犯罪が描かれていると分析
livedoor ECHOES
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「ダサい」イメージを覆したしまむらが6年連続で過去最高益を更新
純利益128億5700万円を達成し、国内アパレル売上高2位の地位を確立した
現代ビジネス
2026年8月8日
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子ども向け映画『ちいかわ』が大人の心を揺さぶる、その仕掛けとは
週刊女性PRIME
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元でんぱ組・鹿目凛が漫画家として再出発、毒親やルッキズムに切り込む
毒親やぶつかりおじさん等の社会テーマを4コマ漫画で描き10万いいねを獲得
集英社オンライン
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映画「ちいかわ」に「名探偵コナン」超え期待も 興収100億円突破狙える？
週刊女性PRIME
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会食のプロが教えるお盆帰省の手土産、東京駅近で買える厳選6品
お盆の冷凍庫はすでに満杯なことが多く、アイス等の冷凍品は避けるべきとのこと
プレジデントオンライン
2026年8月7日
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日中摩擦をよそに中国の若者がスシローに殺到、上海では14時間待ちも
皿を積み上げる「スシロータワー」動画がSNSで約200万件の「いいね」を集めた
プレジデントオンライン
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ちいかわラーメンに新味が登場
ポークエキスにんにくホタテだし入りのやさしい味わいのスープが特徴で1食156円
おたくま経済新聞
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「映画ちいかわ」セイレーン役声優の選考理由「ビブラートが良かった」
最上嗣生は家で水中音を練習し、鈴木みのりはビブラートで挑んだ
オリコンニュース
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映画ちいかわが公開14日間で興収50億円を突破、シン・エヴァと同ペース
初日興収9.9億円はコナン最高作の初日9.6億円を上回る記録となった
オリコンニュース
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映画ちいかわが描くかわいい世界観に潜む人間社会への皮肉
中山淳雄氏によると、ファンシーな世界観に潜む弱肉強食の不条理さが大人にも刺さる要因だという
プレジデントオンライン
2026年8月6日
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映画ちいかわの灰色の島民たちが問いかける、共同体の罪と責任
灰色の島民たちが責任の匿名化を体現し、善悪の判断を観客に委ねるという
プレジデントオンライン
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映画「ちいかわ」新グッズ説明文にネット上騒然「闇を感じる」
公式Xでは、「在ったものを消しながら、いつかなくなる永遠のいのち」との紹介も
オリコンニュース
2026年8月4日
2026年8月3日
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青森ねぶた祭に「ちいかわ」のねぶたが登場 子どもたちを楽しませる
ABEMA TIMES
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ANA「ちいかわジェット」が10月下旬就航へ 制服姿の限定グッズも
2026年10月下旬に就航するボーイング767型機の機体には全8キャラが描かれる
モデルプレス
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映画ちいかわが公開10日間で観客動員305万人・興収44億円を突破
初日興収9.9億円は名探偵コナン 100万ドルの五稜星の初日記録を上回るもの
オリコンニュース
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「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」入場者特典第2弾を発表、8日から配布
「ボンボンドロップシール」は8日から配布され、映画キーワードも収録した豪華仕様
オリコンニュース