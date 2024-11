マクドナルドに、“メリーいちごクリスマス!”というメッセージとともに、ホリデーシーズンにぴったりな新メニューが登場!

いちご果汁を使用したほんのり甘酸っぱい「ダブルチョコストロベリーフラッペ」と、それに人気の「マカロン チョコレート」をトッピングした「ダブルチョコストロベリーフラッペ with マカロンチョコレート」が発売されます☆

マクドナルド「ダブルチョコストロベリーフラッペ」

販売期間:2024年11月20日(水)〜12月下旬

販売時間:店舗の営業時間に準ずる(McCafé by Baristaは9:00〜22:00 まで)

販売店舗:全国の日本マクドナルド店舗(一部の店舗は除く)

これまで、併設型のカフェコーナー“McCafé by Barista(マックカフェ バイ バリスタ)”限定メニューとして販売されてきたフラッペやスムージー、マカロンを、2023年7月より提供している「マクドナルド」

提供店舗もさらに拡大され、多くのゲストがマクドナルドらしい気軽で自由なカフェ体験を楽しんでいます。

今回、ホリデーシーズンにぴったりな新フラッペ「ダブルチョコストロベリーフラッペ」と「ダブルチョコストロベリーフラッペ with マカロンチョコレート」を期間限定メニューとして販売。

さらに2024年の1月に登場し大好評だった「マカロン いちごミルクバター」も再び登場します。

また、McCafé by Barista 併設店舗限定メニューとして、2020年に販売され人気を集めた「クリームブリュレラテ」が2024年に名称を変更し「キャラメルブリュレラテ」として復活です☆

ダブルチョコストロベリーフラッペ

価格:490円(税込)〜

大人気のホワイトチョコストロベリーフラッペが、ダブルチョコになって登場!

いちご果汁を使用した、まろやかなミルクベースのほんのり甘酸っぱいいちごのフラッペドリンクに、ホイップクリームとストロベリーソース、ホワイトチョコレートとミルクチョコレートがトッピングされています。

いちごの甘酸っぱさとチョコレートの甘み、クリーミーでなめらかなホイップクリームが一度に楽しめる絶妙な味わいのいちごのフラッペです。

ダブルチョコストロベリーフラッペ with マカロンチョコレート

価格:610円(税込)〜

ダブルチョコストロベリーフラッペに人気の「マカロン チョコレート」をトッピングした「ダブルチョコストロベリーフラッペ with マカロンチョコレート」

マカロンとの絶妙な組み合わせが楽しめるだけでなく見た目にも華やかな一品です。

マカロン いちごミルクバター

価格:190円(税込)〜

2024年1月に登場し人気を博した「マカロン いちごミルクバター」が再び登場。

アーモンドが練りこまれたサクふわ生地に、いちごとミルクとバターをまぜあわせたクリームをサンドしたまろやかなマカロンです。

McCafé by Barista 併設店舗限定「キャラメルブリュレラテ」

価格:440円(税込)〜

McCafé by Barista併設店舗限定メニューとして「キャラメルブリュレラテ」がラインナップ。

クリームブリュレシロップにほろ苦いエスプレッソとふわふわにフォーミングしたミルクを加えたカフェラテに、クリーミーでなめらかなホイップクリームと、クラッシュしたシガークッキー、キャラメルソースがトッピングしてあります。

サクサク食感の香ばしいシガークッキーに、キャラメルの甘い香りと味わいが楽しめる、スイーツ感覚のホットラテです。

新TVCM:マックカフェ「マックのいちごフラッペ」篇

放映開始日:2024年11月19日(火)

放送エリア: 全国(一部エリアを除く)

新たに放送される新TVCMに、McCafé のアンバサダーを務める広瀬すずさんと山下智久さんの名コンビが冬の装いで再登場します。

冬のドレッシーな装いで登場する広瀬すずさんと山下智久さん。

サンタクロースも登場し、”甘酸っぱいいちご”の「ダブルチョコストロベリーフラッペ」と、マカロンとの絶妙な組み合わせが楽しめる「ダブルチョコストロベリーフラッペ with マカロンチョコレート」の登場とその魅力を伝えます。

「マカロン いちごミルクバター」や「マックフライポテト」と一緒に、“メリーいちごクリスマス!”とクリスマスにもぴったりの冬のフラッペを楽しむ様子を描いたTVCMです。

クリスマスにぴったりな見た目と味わいのフラッペのほかマカロン、ラテが季節限定メニューとしてラインナップ。

マクドナルドにて2024年11月20日より販売される「ダブルチョコストロベリーフラッペ」の紹介でした☆

