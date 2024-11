2024年11月5日、ストリーミングサービス大手・ Netflix オランダ のオフィスが、 脱税 の疑いにより家宅捜索を受けました。 Netflix フランス 部門は オランダ 部門と協力することで、 フランス で収める 税金 を回避していた疑いがあるとのことです。 Netflix under tax fr au d investigation as offices in France and Netherlands raided | Reutershttps://www.reuters.com/business/media-telecom/investigators-search-netflix-offices-france-netherlands-source-2024-11-05/

French and Dutch au thorities raid Netflix offices in tax probehttps://www.lemonde.fr/en/international/article/2024/11/05/french-and-dutch- au thorities-raid-netflix-offices-in-tax-probe-judicial-source_6731662_4.html Office s in Paris, Amsterdam Raided in Tax Fr au d Case - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-05/netflix-offices-in-paris-amsterdam-raided-in-tax-fr au d-case フランス の司法当局関係者は海外 メディア に対し、11月5日に Netflix フランス および オランダ のオフィスを家宅捜索したと語りました。この家宅捜索は 脱税 に関する予備調査の一環として、 フランス 当局と オランダ 当局が協力して行ったものです。予備調査を主導しているのは、 フランス の特別金融犯罪 検察 ユニット・Parquet National Financier(PNF)です。2014年に設立されたPNFは、主に国際的な大企業が関与する巨額の金融犯罪を扱っており、 Netflix への調査は2022年11月から実施されているとのこと。 フランス の情報筋は、「 フランス オランダ の当局間では、これらの手続きに関連した刑事問題の協力が数カ月も前から行われており、それは欧州司法機構によって調整されています」と語りました。 オランダ 当局はコメントを拒否しました。一方、 Netflix フランス 部門の広報担当者は海外 メディア ロイター に対し、「私たちは フランス 当局と協力しています。 フランス では Netflix が地域経済に大きく貢献しており、事業を展開するすべての国の税法と規制を遵守しています」とコメントしました。 Netflix には、 フランス 政府に納めるべき 法人税 を不当に低く抑えていた疑いがかけられています。 メディア フランス のLa Lettreによると、 Netflix は2019年から2020年にかけて フランス の顧客を オランダ の子会社と契約させることで売上高を実際より低く申告し、 フランス で支払う 法人税 を100万ユーロ(約1億6500万円)未満に抑えていたとのこと。2021年からはこの手法が行われなくなって、 フランス での売上高は前年の4710万ユーロ(約78億円)から12億ユーロ(約1990億円)に跳ね上がり、2022年には13億ユーロ(約2150億円)に達しました。この数字は、 Netflix が発表した フランス の加入者数と一致しているとLa Lettreは報告しています。なお、今回の家宅捜索はあくまで予備調査の一環であり、必ずしも刑事告発につながるとは限りません。PNFは調査の範囲についての詳細を明かしませんでした。