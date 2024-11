サウスカロライナ州が TikTok を相手取って起こした 裁判 の資料から、Appleが TikTok に対して、 App Store で配信される アプリ の内容の指針の1つとなる年齢制限指定を「12歳以上」から「17歳以上」へ引き上げるように、2022年の時点で非公式に警告していたことが明らかになりました。At torne y General Alan Wilson sues TikTok for violating South Carolina consumer protection laws - South Carolina At torne y General

https://www.scag.gov/about-the-office/news/at torne y-general- alan -wilson-sues-tiktok-for-violating-south-carolina-consumer-protection-laws/現地時間2024年10月8日、サウスカロライナ州司法長官のアラン・ウィルソン氏は州で定められた消費者保護法に違反しているとして、 TikTok を提訴しました。 TikTok を巡っては、すでに23の州の司法長官が同様の訴訟を起こしています。 TikTok が「デジタル・ニコチン」に相当し10代の若者を食い物にしているとして複数の州が告訴 - GIGAZINE ウィルソン氏は TikTok の問題点として以下の3点を挙げています。・中毒性があり、若者ユーザーが TikTok に費やす時間を最大化するように設計されたビジネス モデル を展開している・連続スクロールなどの機能により、若者ユーザーを TikTok に長く滞在させている・ネット上や アプリ ストアで、親に対して「 TikTok は若者にとって安全なプラットフォームである」と売り込んでいるそして、この訴訟に関連して提出された訴状で、Appleが2022年の時点で、 TikTok に対して年齢制限指定を12歳以上から17歳以上に引き上げるよう求めていたことがわかりました。ニュースサイトのThe Washington PostやEngadgetなどの報道によると、当該記述は本来であれば削除される予定でしたが誤って公開されてしまったものだそうです。Apple told TikTok it’s unfit for children and young teens, lawsuit says - The Washington Posthttps://www.washingtonpost.com/technology/2024/10/31/tiktok-lawsuit-teen-child-safety-apple/Apple urged TikTok to increase its age recommendations, redacted documents showhttps://www.engadget.com/apps/apple-urged-tiktok-to-increase-its-age-recommendations-redacted-documents-show-131501139.htmlApple knew TikTok was dangerous for kids, pushed to change age ratinghttps://mobilesyrup.com/2024/10/31/apple-knew-tiktok-was-dangerous-for-kids-pushed-to-change-age-rating/Apple公式 アプリ ストアである App Store で配信する アプリ は、配信にあたって名称や概要、カテ ゴリ ーといった情報の他に、ペアレンタルコントロールに用いるための年齢制限指定の登録が求められます。 TikTok はプラットフォーム内の性的コンテンツや低俗なコンテンツの割合を「めったにない、または控えめ」だとして、年齢制限指定を「12歳以下」として登録しています。訴状の情報によれば、Appleは TikTok 内のコンテンツはもっと大人向けであると、非公式に警告していたとのこと。 TikTok の広報を担当するアレックス・ホーレク氏は、削除されるべき情報が公開されているのは無責任であると非難した上で、「指摘されたような問題はすでに対処済み」と主張。 TikTok ヌード や露骨な性的コンテンツおよび勧誘に対しては厳格なポリシーを適用してきたと述べました。