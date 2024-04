Update: Passkeys is now available as a login option for everyone globally on iOS! Try it out.https://t.co/v1LyN0l8wF— Safety (@Safety) April 8, 2024

X(旧Twitter)で、パスワードを直接入力するよりも安全なサインイン手段「パスキー」が利用できるようになりました。まずはiPhoneユーザー向けに提供されています。How to use passkeyhttps://help.twitter.com/en/managing-your-account/how-to-use-passkeyX makes passkey login available globally for iOS users

https://9to5mac.com/2024/04/08/x-passkey-login-ios/パスキーは公開鍵暗号方式を使った認証方法で、パスワードを直接入力するよりも安全で簡単です。Xは2024年初頭にアメリカのiPhoneユーザーを対象にパスキー導入のテストを始め、その後4月9日に全世界のiPhoneユーザー向けにパスキーを開放しました。iPhoneでパスキーを使うためには、まず端末の設定で「iCloudキーチェーン」を有効にする必要があります。まずは設定アプリを開いて最上部のユーザー名をタップします。続いて「iCloud」をタップ。「パスワードとキーチェーン」をタップ。「このiPhoneを同期」をタップします。次にApple IDのパスワードを入力します。「続ける」をタップ。認証に使用する電話番号を入力して「続ける」をタップ。電話番号宛に送られた確認コードを入力します。続いてiPhoneのパスコードを入力。「このiPhoneを同期」のトグルスイッチがオンになっていたら成功です。続いてXを開き、左上のプロフィールアイコンをタップ。「設定とサポート」「設定とプライバシー」の順にタップします。「セキュリティとアカウントアクセス」をタップ。「セキュリティ」をタップ。「パスキー」をタップ。Xのパスワードを入力して「確認」をタップ。「Add a passkey」をタップ。「パスキーを作成しますか?」と表示されるので「続ける」をタップ。iPhoneのパスコードを入力します。「完了」をタップして設定終了です。パスキーを設定しておくと、iPhoneからXにサインインする際にパスワードを入力する必要がなくなります。サインイン手順は次の通り。まず電話番号/メールアドレス/ユーザー名を入力して「次へ」をタップします。「パスキーでサインインしますか?」と表示されるので「続ける」をタップ。端末のパスコードを入力するだけでサインインできます。なお、iPhoneに生体情報を登録している場合、パスコードの代わりにFace IDなどの生体情報を使ってサインインすることもできます。