米ミズーリ州セントルイスで今月14日、イリノイ州シカゴ出身の親子が時速112キロ超(70マイル)の暴走車に撥ねられて死亡した。このたび当時の監視カメラの映像がSNSで拡散し、衝撃が広がっている。セントルイスのニュースメディア『FOX 2』などが伝えた。ミズーリ州セントルイスで14日午前0時半頃、モンテ・ヘンダーソン(Monte Henderson、22)が運転する2020年製チェロキー(ジープ)が、青信号で道路を横断していた母子に突っ込む事故が発生。ラティーシャ・ブラセロさん(Laticha Bracero、42)と娘のアリッサ・コルドバさん(Alyssa Cordova、21)が死亡した。

2人はカナダ出身の男性ラッパー、ドレイクのコンサートを鑑賞し、セントルイスのエンタープライズ・センターを後にしたばかりだった。モンテは当時、赤信号で交差点に突っ込んでおり、青信号で交差点に進入してきた三菱のSUVと接触後、道路を横断中の親子に時速112キロ超で突っ込んだ。当時の動画では、チェロキーに撥ね飛ばされた親子の姿が一瞬にして見えなくなっており、ラティーシャさんは現場で、アリッサさんは病院で死亡が確認された。またほかにも10代の少女2人と61歳の女性が怪我をした。一方のモンテも負傷したが、事故から間もなく2つの第一級 過失致死 罪と、死者に対する2つの武装した犯罪行為の容疑で逮捕された。しかし過去に重罪を犯していなかったことから16日、ミズーリ州巡回裁判所判事アネット・ルウェリン氏(Annette Llewellyn)が「地域社会に危険を及ぼすことはない」と判断。保証保釈金約3000万円(20万ドル)の10%にあたる約300万円を支払った後で、保釈が許可された。これに被害者の家族は「保釈はあり得ない。モンテは車を武器にして親子の命を奪った」と憤慨し、モンテの保釈を取り消すように訴えた。また最近になって、警察の管理下にあるはずの事故映像がSNSで拡散し、多くの人から「あのスピードはないだろう。 過失致死 罪ではなく殺人だよ」「なぜ10%の保釈金で釈放を認めたのか」「オーマイガー。 これはひどい 」といった怒りのコメントが殺到した。そして27日、巡回裁判所を訪れたモンテには、別の判事から自宅軟禁、運転免許証の返納が言い渡され、今後はGPSによる監視が行われ、病院、弁護士事務所、裁判所への訪問のみが認められることになった。モンテは現在、セントルイス郊外に母親と住んでおり、事故を起こした翌日には新しい仕事をスタートするはずだった。また過去2年間で数回、 スピード違反 切符を切られていたことも分かっており、次の予備審問は3月29日に予定されている。なお今回拡散した動画は、警察が管理する「リアルタイム犯罪センター(RTCC:real time crime center)」の防犯カメラの映像がリークした可能性が高いそうで、当局が調べを進めているという。