イギリスのある女性が、10万ポンド(約1600万円)の賞金が当たる販促キャンペーンを知らずにハート形のポテトチップスを食べてしまい、応募資格を無くしてしまうという不運に見舞われた。女性はがっかりしながらも自身の失敗を教訓に、他のポテトチップス好きな人へ袋を処分する前によく調べるよう注意を促している。英国の公共放送『BBC』などが伝えた。

イギリスで最も売れているポテトチップスメーカー「Walkers(ウォーカーズ)」が、昨年12月から実施している「ハート形ポテトチップス探し」。このキャンペーンは、同社のポテトチップス(一部の製品を除く)の袋の中にハート形のものを見つけたら規定の手順でSNSに投稿し、厳正な写真審査と最終選考のビデオ面接を通過したラッキーな1名に10万ポンド(約1600万円)の賞金が贈られるというものだ。最終選考で証明できるように、そのポテトチップスと袋を保管しておく必要がある。

英シュロップシャー州オスウェストリー在住の2児の母親であるドーン・サガーさん(Dawn Sagar)は2月15日、勤務するスーパーマーケットで休憩中に同僚とおしゃべりをしながらウォーカーズ社のポテトチップスを食べていた。その途中で左右対称のハート形のものを見つけたという。

バレンタインデーの翌日だったこともあり、サガーさんはハート形のポテトチップスの写真を撮って「love you, Valentine’s Day」と複数の友人らにメッセージを送った。すると「食べてないよね?」という返信が次々に届いたことから、サガーさんは疑問に思ったそうだ。

職場に戻ったサガーさんは、その時に初めて「ウォーカーズのハート形ポテトチップス探し」のキャンペーンを知らされた。しかし時すでに遅し、サガーさんはハート形ポテトチップスを当然のごとく食べてしまっていたのだ。サガーさんはゴミ箱からポテトチップスの袋を取り出したが、賞金を手に入れることは諦めてキャンペーン先に写真を送ることもしなかった。

サガーさんは、自分のミスにがっかりしたことを認めながらも「あまり気にしていない。この世の終わりというわけじゃないからね。でももしお金を手に入れていたら、私の人生は少し幸せになったかもしれないけど」と話している。そしてレジや陳列棚のあたりでウォーカーズの袋をかごに入れた客に対応するたびに「ハート形のポテトチップスが入っているか注意してみて。もし見つかったら食べちゃダメよ」と教えたくなるそうだ。

ウォーカーズ社の広報担当者は、サガーさんのミスについて次のような声明を発表した。

「サガーさんの不運を聞いて、とても残念に思います。ですが、ハート形ポテトチップス入りの全てのパッケージが無くなってしまったわけではありません。ハート形のポテトチップスは、たくさんのウォーカーズのパッケージの中にさりげなく入っています。このキャンペーンは3月20日の午前0時まで実施されているので、ハート形を見つけて10万ポンドを獲得するチャンスは十分にあります。」

そして声明の最後で「ポテトチップスとパッケージを保管することを忘れないでください」と念を押した。

今回のハプニングを受け、Twitterでは「サガーさんは、ハートを痛めているに違いない」、「このニュースを読まなければよかった。私も全く同じことしてしまった」、「私もポテトチップスを食べる前にその形を確認しないので、同じミスをしていたはず」といった声があがっている。

