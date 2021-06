『アベンジャーズ』ジョス・ウェドン×HBO！最高視聴率を誇る『ザ・ネバーズ』、日本初独占配信

『アベンジャーズ』シリーズ監督のジョス・ウェドン×『ゲーム・オブ・スローンズ』や『ウォッチメン』など映画級のスケールとハイクオリティで知られるHBO。二者がタッグを組んで生み出されたヴィクトリアンSFアクション『ザ・ネバーズ』が、U-NEXTで6月24日(木)より日本初見放題で独占配信となることが決定した。

19世紀、ロンドン。予知能力、電気や炎を操る力、物を一瞬で壊す力、傷を癒やす力...突如特殊能力に目覚めた女性を中心とした一般市民は「The Touched」と呼ばれ、世間の片隅で暮らしていた。能力者を襲う者、かばう者、利用する者、それぞれの思惑が渦巻くなか、彼女たちの前に次々と現れる謎の敵。果たして、その能力は希望か脅威か?激しいバトルを繰り広げながら、彼女たちは世界を揺るがす危機に立ち向かっていく――。

本国で今年4月に第1話が配信された際には、HBO Maxにおける配信での初回視聴者数が140万人を記録し、HBO Maxの新作オリジナルシリーズの過去最高記録を叩き出していた話題作。

主な出演者にはのジェームズ・ノートンなどが名を連ねている。

『ザ・ネバーズ』は6月24日(木)よりU-NEXTにて見放題で独占配信。(海外ドラマNAVI)



