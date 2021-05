『グッド・ドクター 名医の条件』シーズン4が日本初放送

フレディ・ハイモアが主演を務めるヒューマンメディカルドラマ『グッド・ドクター 名医の条件』のシーズン4がWOWOWプライムにて日本初放送となる。

自閉症を抱えながらも、天才的な記憶力や空間認知能力を持つショーン・マーフィー(フレディ・ハイモア)が、カリフォルニアの権威ある病院に外科レジデントとして採用され、成長していく姿を描く『グッド・ドクター 名医の条件』。

新シーズンでは、世界的なコロナ禍の発生を真正面から取り上げた幕開けに。2020年2月26日、カリフォルニア州に非常事態宣言が出る1週間前。同州の聖ボナベントゥラ病院で働く自閉症の外科レジデント、ショーンはまだ新型コロナウイルスの感染拡大に気づいていない。2週間後、病院では急性呼吸器疾患の患者が急増する。同じ頃、ショーンはリアと付き合うようになったが、互いに感染しないため、会わないと決める。身近な医療従事者もウイルスに感染してしまう戦場のような病院の最前線が描かれる。

一方、クレアは前シーズンの最終話で起きた衝撃の展開から幻覚を見るようになる。ドクターたちは過酷な状況を乗り越えることができるのか...。

シーズン4にはフレディの他、クレア・ブラウン役のアントニア・トーマス(『恋愛後遺症』)、アーロン・グラスマン役のリチャード・シフ(『ザ・ホワイトハウス』)、マーカス・アンドリュース役のヒル・ハーパー(『CSI:ニューヨーク』)、オードリー・リム役のクリスティーナ・チャン(『リゾーリ&アイルズ』)、アレックス・パク役のウィル・ユン・リー(『HAWAII FIVE-0』)、リア役のペイジ・スパラ(『ホーム・アゲイン』)、モーガン・レズニック役のフィオナ・グーベルマン(『リーサル・ウェポン』)らが出演している。

そして、新キャストとして、『ゾーイの超イケてるプレイリスト』のノア・ガルヴィンと、『ミセス・アメリカ 〜時代に挑んだ女たち〜』のブリア・サモネ・ヘンダーソン、『キル・チーム』のブライアン・マーク、本作が女優デビューとなるサマー・ブラウンが1年目のレジデント役で出演する。

さらに、シーズン1でレギュラー出演していた病院の弁護士ジェシカ・プレストン役のボー・ガレットがカムバックを果たす。新たなレジデントたちも登場し、ドクター同士の人間模様にも注目だ。

また、第10話「Decrypt(原題)」で、昨シーズンに引き続きフレディがメガホンを執っている。

『グッド・ドクター 名医の条件』シーズン4

WOWOWプライム/WOWOWオンデマンドにて(全20話)

7月22日(木・祝)より日本初放送 [第1話無料放送]

毎週木曜 23:00[二][字]

毎週月曜 22:00[字]

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『グッド・ドクター 名医の条件』シーズン4 (c) 2020 Sony Pictures Television Inc. and Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.