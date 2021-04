『ウィッチャー』前日譚ドラマ『The Witcher: Blood Origin』主演キャストが降板

Netflixのアクション・ファンタジードラマ『ウィッチャー』の前日譚となるスピンオフドラマ『The Witcher: Blood Origin(原題)』の主演キャストが降板したことが明らかとなった。米Deadlineが報じている。

今年1月、戦艦パンデミックドラマ『ザ・ラストシップ』や、NetflixのSFドラマ『NIGHTFLYERS/ナイトフライヤー』などに出演しているジョディ・ターナー=スミスが、主要キャラクターの一人となるエイル役で出演することが発表されていた。

