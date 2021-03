【ランキング】最も有能なのは誰？『CSI：』主任キャラクター

ジェリー・ブラッカイマー製作総指揮の大ヒット犯罪捜査ドラマ『CSI:』シリーズ。2020年に『CSI:科学捜査班』の放送開始から20周年を迎えたが、現在も新シリーズ『CSI: Vegas(原題)』が企画されるなど、今なお世界中で多くのファンを持つドラマシリーズだ。今回は、その全4作品となる『CSI:科学捜査班』『CSI:マイアミ』『CSI:NY』『CSI:サイバー』に登場したCSIチームを指揮する主任たちの有能さを、独断と偏見でランクづけしたのでご紹介しよう。

6位:キャサリン・ウィロウズ

『CSI:科学捜査班』シーズン1〜12、最終章に登場。ラスベガス市警CSIチーム レベル3捜査官で、専門分野は血痕分析。元人気ストリップダンサーで、父親がカジノ王ということから裏社会にも精通している。長年グリッソムを副主任として支える右腕的存在で、FBIからヘッドハンティングされるほどの実力者でもある。

シーズン5でのチーム再編成で夜間シフト主任となるが、シーズン6でのチーム再々編成で再び夜間シフト副主任に戻る。シーズン9ではグリッソムが退職したことにより、夜間シフト主任の座を引き継いだ。

慢性的な人手不足に悩まされながらも、新加入したレイモンド・ラングストン教授の才能と、復帰したサラや主任補佐となったニックといった長年を共にした仲間の協力で、主任としてチームを切り盛りする。しかし、ラングストンが起こした事件の責任を取って降格したという不運な面もあり、主任として活動した期間が短かったことから、実力をいかんなく発揮するまでには至らなかった。





5位:エイヴリー・ライアン

『CSI:サイバー』全2シーズンに登場。FBI特別捜査官で、サイバー心理学者にしてサイバー犯罪捜査の第一人者。ワシントンD.C.のFBI本部にあるサイバー犯罪課の主任を務める。かつては臨床心理士だったが、その際に機密資料を保存していたパソコンをハッキングされて患者が殺されたことから、その死の真相を追うことによりFBI捜査官となった。

サイバー犯罪課はFBIに所属しているため、全米各地が捜査対象ということで、他の『CSI:』シリーズとは違って全米が捜査範囲としながら、サイバー分野のプロであるFBI職員だけでなく、元ブラック・ハッカーたちも指揮するなど、他のCSI主任の職務内容とは一線を画している。

シーズン2からFBI副長官に昇格しつつCSI主任も兼任。その一方で政治的な面での対応が増えたためか、捜査の指揮は彼女に代わってD・B・ラッセルが執ることも多くなってしまった。





4位:D・B・ラッセル

『CSI:科学捜査班』シーズン12〜最終章、『CSI:サイバー』シーズン2に登場。レベル3捜査官で、シアトルのCSI主任を務めていたが、ラングストンの一件からラスベガス市警CSI 夜間シフトチームの立て直しのために新たな主任としてラスベガス市警に着任する。その後、FBIのオファーを受けて、エイヴリーが指揮するFBIサイバー犯罪課に転属した。

主任らしくルールを重んじ、年長者として経験の深さを感じさせるなど現場指揮に長けている。また、家庭持ちで孫娘もいるためか、子供に対しても優しい。サイバー犯罪課が手に負えない現場の鑑識を科学捜査でバックアップしているように、主任としてだけでなくCSI捜査官としても有能。

ただ、奇妙な行動を取ることが多く、風変わりでユニークな人物でもある。また、普段は冷静沈着だが、孫娘が誘拐された際には取り乱して、部下たちに激昂して彼らを困惑させてしまうという冷静さを欠いた一面も見せてしまった。





3位:マック・テイラー

『CSI:NY』全9シーズンに登場。NY市警CSIグレード3捜査官。ラスベガス市警CSIチームとは違って、NY市警CSIの捜査官は刑事である。元海軍将校で、除隊後にNY市警へと転職した。専門分野は犯罪学。世界有数の犯罪学者であり、捜査では証拠分析だけでなく証拠のつながりや、犯罪方法以外に動機解明も重視している。そのことからも、CSI捜査官と刑事の両面を持った有能な人物である。

海軍出身ということもあってか、ルールやチームワークを第一として部下にも厳しい。だが、それは愛情の裏返しでもあるため、主任として多くの信頼を得ている。また、警察内部の不正に対しての追求もためらわないほど正義感が強い。

しかし、軍隊時代にベイルートでの自爆攻撃を受けたことによるトラウマや、9・11同時多発テロで妻を亡くした悲しみなど、精神面で大きな傷を負っていることから、仕事に逃避しているという面も。そのため、チームとのプライベートな人間関係はおろそかになりがち。





2位:ホレイショ・ケイン

『CSI:マイアミ』全10シーズンに登場。マイアミ・デイド郡警察の警部補。NY市警殺人課の刑事を経て、マイアミ・デイド郡警察の爆弾処理班に所属。その後、同警察CSIの前主任メーガン・ドナーに代わって主任となる。サングラスがトレードマーク。専門分野は爆発物、火薬類、放火事件。CSI捜査官としては、証拠分析と共に推理にも重きを置いている。

マックが「静」の主任であれば、間違いなくホレイショは「動」の主任。銃を手に自ら事件現場へと出向き、印象的な決めゼリフで悪人たちを追いつめる。『CSI:』シリーズの主任の中で最もアクティヴで行動派。それゆえに、捜査の過程で独断専行に陥ることもあり、警察上層部などから快く思われていないが、チームのメンバーからは慕われている。

母親が麻薬密売人に殺されたことや、潜入捜査官の弟とその妻に関わる問題など、家族関係のトラブルが多く、愛する女性が悲劇に見舞われることも多い。そのためか、女性や子供などの弱者には優しいが、犯罪者には容赦のない態度で対応する。





1位:ギル・グリッソム

『CSI:科学捜査班』シーズン1〜9、シーズン11第13話、最終章に登場。ラスベガス市警CSIチーム レベル3捜査官で、夜間シフト主任。専門分野は昆虫学で、UCLAで生物学の博士号を取得している。LA郡史上最年少の22歳で科学捜査官となり、ラスベガス市警CSIには30歳の時に加入した。法医学者・検死官として17年のキャリアを持つ。

推理よりも証拠と分析、実験による検証、最先端技術による捜査を信条とし、知的かつ真面目で冷静な性格であるが、冗談好きでもある。ラスベガス市警CSIを全米一のCSIと言われるまでにした立役者で人望も厚い。「ザ・CSI」とも言うべき存在で、シーズン9でラスベガス市警CSIを去った後も皆から慕われ、神格化されているほどの人物。

昆虫愛の強さゆえに風変わりな面もあり、教え子のサラ・サイドルと結婚するまで独身だったことから、人づきあいや恋愛はあまり得意ではないように思える。管理職会議への参加を忘れたりするなど、管理職としての能力は部下たちからマイナス評価されるほど低い。

とはいえ、個性豊かで魅力的な主任たちの有能さは千差万別、紙一重。皆さんが自分でランキングを考えてみるのも面白いので、ぜひシリーズを見返してみてはいかがだろうか。次回は捜査官のランキングをご紹介するのでお楽しみに!

(文/豹坂@櫻井宏充)

