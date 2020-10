アップルが10月14日午前2時(日本時間)から開催するスペシャルイベントではiPhone 12(仮)シリーズの他に新製品が発表されると予想されています。そんななか、発表が確実との声もあった忘れ物防止タグAirTags(仮)はイベントで姿を見せず、発表と発売は2021年3月まで延期されたとの噂が伝えられています。

まさにスペシャルイベントの時期を的中させたばかりのJon Prosser氏は、情報源に聞いた話として「アップルはAirTagsの発表と発売を2021年3月まで繰り延べた」とツイートしています。以前、同氏はiPhoneイベントでAirTagsも同時発表されると示唆していたこともあり、「ハートが傷ついた」と失望ぶりを述べています。

So, about AirTags.



This one hurts my heart...



I’m being told that Apple has pushed back the announcement and launch of AirTags to March of 2021. 😳 https://t.co/xtUvCAFmoEpic.twitter.com/DIUlcp01Xy