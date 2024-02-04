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Apple(アップル)
『Apple(アップル)』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
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3月12日
タッチパネル搭載したiMacが登場？Appleの特許出願で明らかに
15時0分
3月11日
次期iPad AirとiPad Proはインカメラの位置を変更？ビデオ通話がより快適に
10時0分
3月8日
Appleが折り畳み式MacBookを開発中？2027年に量産が開始される見込み
7時0分
3月5日
EUがAppleに約2900億円の制裁金 Appleが「スポティファイ」に猛反発
15時16分
2月26日
偽物のiPhoneをAppleに送り本物を数千台も不正に入手 アメリカ
12時0分
2月22日
Appleに4億5000万円以上の損害を与えたか 中国人2人に有罪判決
偽造iPhoneをAppleに送りつけ、正規のiPhoneに交換させていたという
15時0分
2月21日
濡れたiPhoneを米で乾燥はNG
13時0分
2月19日
Apple、折り畳み式iPhoneの開発を一時中止？社内テストで「数日で故障」か
10時30分
2月18日
欧州委員会が米Appleに約809億円の制裁金を科す方針か 英紙報道
22時13分
2月15日
Apple「Vision Pro」発売は時期尚早か 製造コストは常識外に高い？
5時0分
2月9日
GoogleやAppleに哲学者の正社員がいる訳 良い商品を作るうえで必要な存在か
8時15分
たびたび噂になるiPhoneの「折りたたみ化」早くても2026年に実現か
8時0分
2月8日
Apple「折りたたみ式iPhone」をテスト中との報道 少なくとも2機種開発か
10時25分
2月6日
Apple、AI関連で年内に大発表か…いよいよApple GPTがくる？
14時0分
次期iPad Proは3月に登場？有機ELディスプレイやM3チップ搭載か
11時15分
2月5日
Appleが2024年後半にもAIに関する発表か CEO「多くの作業が進行中」
12時29分
2月4日
50万円超のApple新製品「Vision Pro」を開封…現在は米国内でのみ販売
12時0分