Engadget 日本版

ゴルフシミュレーター『OK ON GOLF』の練習モード、めちゃくちゃよかったです

みなさんこんにちは、小彩です。これまで、この連載では5種類のゴルフシミュレーターを紹介してきましたが、前回に続き今回もまた違うシミュレーター…