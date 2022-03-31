Engadget 日本版
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Engadget日本版 終了のご挨拶
お名残惜しくはございますが、これにて終演の時間と相成りました。弊誌 Engadget 日本版は、本日2022年3月31日をもって更新を終了いたします。2005年…
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ARグラス Nreal Airレビュー。メガネ型モバイルモニタの聖杯、動画・ゲームにテレワークに活躍
国内ではKDDI とドコモが販売するARグラス Nreal Air のレビューをお伝えします。Nreal Air は、ひと言でいえば「サングラス形状の透過型フルHDディス…
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「これはαのど真ん中」α7 IVでがっつり色々撮影してみました
α7 ? から約3年半、大きくアップデートを経て α7 IV が登場した。なんと言っても α7 IV でのアップデートの中で動画ユーザー、写真ユーザー共に一…
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FedEx、無人eVTOLを使った貨物配送を2023年から試験導入。Elroy Airと提携
FedEx/Elroy AirFedExが、2023年より物流センター間の貨物輸送のため、無人eVTOL(電動垂直離着陸機)の試験を開始すると発表しました。使用される機体…
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アップル、「リーダー」アプリ内での外部リンクを許可。30％手数料の回避も可能に
ymgerman via Getty ImagesアップルはApp Storeアプリ内でのサードパーティ（自社システム以外）決済システムや、アプリ内での外部リンクについて、世…
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ゴルフシミュレーター『OK ON GOLF』の練習モード、めちゃくちゃよかったです
みなさんこんにちは、小彩です。これまで、この連載では5種類のゴルフシミュレーターを紹介してきましたが、前回に続き今回もまた違うシミュレーター…
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Chrome OSバージョン100リリース。ランチャーの動作が大幅に変更
GoogleGoogleは3月30日（現地時間）、Chrome OSのバージョン100を3月31日に正式リリースするとし、追加されるいくつかの新機能を発表しました。なお、…
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Amazonプライムビデオ4月の新作：劇場版「名探偵コナン」一挙配信！ ボクシング世界戦や「浅田家！」「SPY×FAMILY」も
幅広い作品ラインアップが魅力のAmazon Prime Videoでは、毎月、新作の配信コンテンツが追加されています。2022年4月は、名探偵コナンシリーズの「名…
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アップルとFacebook、法執行機関を装ったハッカーに顧客データを提供していたと判明
SOPA Images via Getty Images2021年半ばに、アップルとMeta（当時はFacebook)が法執行機関を装ったハッカーに顧客データを提供してしまったことが明…
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これまでで「最も遠い恒星」を発見。約129億光年の彼方、ハッブル宇宙望遠鏡の観測から
Stocktrek via Getty Imagesハッブル宇宙望遠鏡が、これまでに見つかったなかで最も遠い恒星を発見しました。Earendelと名付けられたこの星は、宇宙望…
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自分の書いたブログ記事を保存しておきたい時に便利なChrome拡張機能「Archive Page」│世永玲生の電網マイノリティ
こんにちは世永玲生です。自分の書いたブログ記事等を、魚拓をとって保存しておきたい事ってたまにありますよね。ローカル保存なら色々自動化出来るツ…
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世界のスマホは面白い！ 山根博士のエンガジェット歴代記事ベスト10
エンガジェット日本版がいよいよクローズとなってしまいます。筆者は記事を書くこと約7年、執筆数は500本を超え、コンスタントほぼ毎週1本の記事を書…
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「ハッキントッシュ・ゲームボーイ」を自作した猛者現わる。Macとしても利用可能
Ike T. Sanglay Jr昔懐かしいゲームボーイ型の筐体に現代の高性能を詰め込む……という改造は、実用性を超えたロマンのあるためか、改造ハードウェア…
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iFixitがStudio Display完全分解。内部電源の放熱のため巨大なファン内蔵
iFixit先日、修理業者のiFixitは新型Macの「Mac Studio」と外付けディスプレイ「Studio Display」の内部をざっと紹介していました。それに続き、今度…
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令和最新！スマホで使えるType-C接続のフロッピーディスクドライブを作る：ウェブ情報実験室（宮里圭介）
スマートフォンやタブレット、そしてPCまで、USB Type-C（以下、Type-C）は数多くの機器で採用されるようになっています。ちょっと前までは、「いくら…
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移動と待ち時間を快適に。スマホスタンド・充電ポート・ドリンクホルダーを装備した機能的スーツケース
▌スマホやタブレット、パソコンを快適に持ち歩く。ライフスタイルが多様化し、働く場所はオフィスだけでなく家やレンタルオフィス、ワーケーシ…
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新型iPhoneの画面下Touch ID、今後2年以内には実現しないとの噂
アップルが将来のiPhoneに向けて画面下Touch ID（ディスプレイの裏に指紋センサーを置き、画面内で認証する技術）を開発中と噂されているなか、今後2…
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MacとAppleからみる、パーソナルテクノロジーのミライ（松村太郎）
エンガジェット日本語版の読者の皆様、今までのご愛読ありがとうございました。もちろんどの媒体でも本音を共有させていただいてきましたが、エンガジ…
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アンリミテッドな高性能コスパスマホ「Redmi Note 11 Pro+ 5G」レビュー（山根博士）
Redmi Note 11 Pro+ 5Gはシャオミが「Ultimate Redme Note」と呼ぶハイスペックなスマートフォンです。Redmi / Redmi Noteシリーズは価格を抑えた高コ…
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菅前首相による「料金引き下げ」後の通信行政が抱える課題と今後の展望（佐野正弘）
エンガジェット日本語版が間もなく終了するとのことで、本連載も今回で最後を迎えることとなりました。約3年間にわたって連載を継続できたのも、読者…