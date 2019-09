By rozumニワトリに催眠術をかけて「硬直状態にする」方法が、YouTubeで公開されています。How To Hypnotise A Chicken · How To Do Hypnosishttps://web.archive.org/web/20071009083136/http://howtodohypnosis.com/hypnosis-fun/how-to-hypnotise-a-chickenChicken Charming Ohio Style - YouTube青い服の男性が両手でしっかりとニワトリを押さえ込み、ニワトリのアゴにある「肉垂」と呼ばれる赤いたるみ部分が地面に着くほど頭を下げさせます。後はニワトリの目の前でチョークでまっすぐに線を30cmほど引くだけ。すると、ニワトリは硬直して完全停止。チョークの線を見つめたまま動きません。「パン」と手をたたくと催眠が解除されて、ニワトリは走って逃げていきました。催眠状態は触ることや時間経過でも自然に解除されますが、最短でも30秒ほどは持続するそうです。催眠中は全く動かないため、仰向けにひっくり返してこんな姿にすることも可能。外傷やダニ治療のための薬を塗る際に便利だそうです。催眠に関する情報サイト「Hypnotic World」によると、ニワトリに催眠をかけるのはチョークを使う方法が一般的だそうですが、チョークがなくとも平らな面に30秒ほどしっかり寝かして固定するだけでニワトリは催眠に掛かるとのこと。「催眠:その性質と治療用途」という本を著したH.B ギブソンによると、ニワトリにかけられた催眠術は最長で3時間47分も持続したそうです。ニワトリが硬直してしまうのは「擬死」の一種である可能性があるとのことでした。