『これはすごい(ﾟ∀ﾟ)』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
英訳文には、日本語文にはない地震についての説明を追記した一文が
女性自身
「最新のお値段」は13億円のようだと、FRIDAYが報じた
FRIDAYデジタル
日刊SPA!
ビデオ通話や大型テレビ・リモコンなど現代技術を驚くほど正確に予測していたという
よろず~ニュース
発行枚数が多いにもかかわらず高値がついた理由はPCGSの鑑定評価にある
All About
女性は約1カ月にわたり吐き気や嘔吐、食欲不振が続いたため、救急外来を受診
GIGAZINE（ギガジン）
運転挙動に点数をつける仕組みが契約者の交通事故を20%減らしたという
プレジデントオンライン
週刊女性PRIME
相手の高圧的な口調に動じず「いつも息子がお世話になってます」と返答
まいどなニュース
傘を広げ10cmほどの位置から30秒程温めると、水はじきが回復するという
オトナンサー
同僚女性が「氷とシロップ入れて飲んでみよー」と給湯室に持って行ったそう
キャリコネニュース
標的になった外国人男性は「片言っぽい」日本語で謝罪していたという
女子SPA！
暑い日には「凍らせるだけでできる、本格シャーベットがおすすめ」と説明
1年後どうなったかを紹介したビフォーアフターに800万再生を超える反響が
オリコンニュース
ハトの形をした帽子の思わず「ハット」、座りたくなる「オムラ椅子」など
livedoor ECHOES
「百発百中で抜ける」「無駄な痛みがない」とし、愛用者から共感の声が続出