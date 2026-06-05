毎月、各特集の取材に明け暮れる「おとなの週末」ライターたち。その日常をご紹介します！今回は、星野真琴編。4月号（3月発売）の取材を行っていた2月は、究極のエンピンガーオ！（絶品・最高）を求め、東京を右往左往。人生キューバサンド見つけるぞ！っと意気込み始めましたが、どれも甲乙付け難い、くぅっ。キューバサンド探訪記〜食への探究心は寒波にも勝るらしい〜×日：あまりの寒さに、布団の中で映画を観漁る日々。『シ