毎月、各特集の取材に明け暮れる「おとなの週末」ライターたち。その日常をご紹介します！今回は、星野真琴編。4月号（3月発売）の取材を行っていた2月は、究極のエンピンガーオ！（絶品・最高）を求め、東京を右往左往。人生キューバサンド見つけるぞ！っと意気込み始めましたが、どれも甲乙付け難い、くぅっ。

キューバサンド探訪記〜食への探究心は寒波にも勝るらしい〜

×日：あまりの寒さに、布団の中で映画を観漁る日々。『シェフ 三ツ星フードトラック始めました』を観て「キューバサンド食べた〜い」とまんまと影響を受けました。と、カメラマン大西さんにLINEしたところ、彼女のご友人がわざわざおすすめのキューバサンドMAPを作ってくださったので、2月はキューバサンド強化月間に決定〜！

×日：まずは『サンセットビア FC』＠新井薬師前へ。自家製ローストポーク、ハム、チーズ、ピクルス、アメリカンマスタードそして、極め付けにたっぷりの愛を込めてるそうで、独身女にはありがたいかぎりデス。しっかりとプレスされたビジュに、映画のワンシーンを思い出しつつ、ローストポークのスパイシーなおいしさに舌鼓。「家の近所においしいキューバサンド屋あってさ」なんて、シティーガール過ぎて口癖にしたい、という浅はかな欲望とともに完食。はらはら降る雪を眺めながら、エンピンガーオ！

合わせるのは店主おすすめのガラナジュースで

×日：寒さに耐えながら展示会へ赴いた帰りに立ち寄った『キューバサンド アンドデリ アイナマ』＠上野。キューバ出身の店主が手がけるキューバサンド＆キューバ料理で期待度も特大です。もりもりのプルドポークはしっかりスパイシーな味付け、かつ脂身は控えめで気がつけばペロリ。パンのフワモチ食感と、しっかり塗られたバターのソソる香りに……たまらずエンピンガーオ！

こちらでは酸味強めのキューバコーヒーでさっぱりと！

×日：野暮用ついでに向かったのは茅場町『クバーノクバーノ』。キューバサンドの別名で、スペイン語由来の呼び方「クバーノ」を店名に冠したこちらのひと品は、びっくりするくらい穏やか〜でやさしい味わい。ふわふわのパンにたっぷりのバター、サンドされているローストポークのスライスもとてもしっとりとした口当たり！さらに、味をほどよく引き締めているのが、辛さ控えめのハニーマスタード。陽気でやんちゃなイメージのクバーノに、こんな一面があったなんて。やさしいクバーノに、エンピンガーオ！

連日のキューバサンドに美容面が気になり、ビタミンCを求めグァバジュース……

×日：例のMAPを見ていたら、行きつけのネイルサロンのご近所にもキューバサンドを発見！三軒茶屋の『サンドイッチ ブー』でお目見えしたのは、ぺったんこにプレスされ、バリッとした好食感のキューバサンド！とろけるチーズの間から覗く、紫オニオンで、ここ最近の野菜不足もこっそり解消（できてる？）。アルコール類も揃っていたので、誰かエンピンガーオ！しに行きましょう。

自家製に惹かれてレモンスカッシュ。たっぷりトロトロのチーズとバッチリ

意気揚々と2軒目へ。カメラマン大西さんと落ち合い、渋谷の『Cafe Habana TOKYO』へ。NY発のキューバ料理屋で、NYセレブを虜にする味とのこと。マスタードではなく、チポトレマヨネーズを使っているそうで、ピリ辛なオリジナリティある味が広がります。自家製ローストポークにマヨの辛みと酸味が見事にマッチして、中央線平民のわたくしも、ニンマリ。エンピンガーオ！

真っ赤なクランベリージュースでフルーティにいただきます

×日：キューバサンドの世界大会で1位を獲得したキューバサンドが、蒲田にあるらしい。というわけで、意気揚々と蒲田へ。こちらの『PAN』では、もちろん世界一の称号を獲った「蒲田のキューバサンド」を。パンの表面にはなんとハチミツ!?これがキャラメリゼのようにパリッとした食感、甘じょっぱ〜なお味を生み出していてかなり新鮮。小悪魔ハニーな完成度に……ん〜エンピンガーオ！

老舗豆腐店の搾りたて豆乳を使った「豆腐ラテ」で、ほっこり締め

文・撮影／星野真琴

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※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像】実はキューバサンドが楽しめるお店多数 都内のキューバサンド屋6選（7枚）