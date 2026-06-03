AND2BLE¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«1½µ´Ö¤Ç²»³ÚÈÖÁÈ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡È´°À®·Á¤Î²øÊª¿·¿Í¡É¤È¤·¤ÆµÞÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£AND2BLE¤Ï6·î2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿SBS Life¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ØTHE SHOW¡Ù¤Ç¡¢1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSequence 01¡§Curiosity¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØCurious¡Ù¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤È¤Ê¤ë1°Ì¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAND2BLE¡¢°µÅÝÅª¤Ê¡È´éÌÌÎÏ¡É¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿AND2BLE¤Ï¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤²»³Ú¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿