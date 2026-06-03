¡È´°À®·Á¤Î²øÊª¿·¿Í¡ÉAND2BLE¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ï¤º¤«1½µ´Ö¤Ç²»³ÚÈÖÁÈ1°Ì¤Î²÷µó¡ª¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¡×
AND2BLE¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«1½µ´Ö¤Ç²»³ÚÈÖÁÈ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡È´°À®·Á¤Î²øÊª¿·¿Í¡É¤È¤·¤ÆµÞÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
AND2BLE¤Ï6·î2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿SBS Life¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ØTHE SHOW¡Ù¤Ç¡¢1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSequence 01¡§Curiosity¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØCurious¡Ù¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤È¤Ê¤ë1°Ì¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAND2BLE¡¢°µÅÝÅª¤Ê¡È´éÌÌÎÏ¡É
¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿AND2BLE¤Ï¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤²»³Ú¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«1½µ´Ö¤Ç1°Ì¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê±ÉÍÀ¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤¹¤ë¡£³§¤µ¤ó¤Ë¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëAND2BLE¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤µ¤é¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆüAND2BLE¤Ï¡¢¡ØCurious¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥Ó¡¼¥È¤ÈåÌÌ©¤Ê´ËµÞ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£5ÃÊ¹â²»¤«¤é¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Þ¤Ç¡¢³Î¤«¤Ê¼ÂÎÏ¤È°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç´Ñ¤ë¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¿ô»ú¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£AND2BLE¤Ïº£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢HANTEO¥Á¥ã¡¼¥È´ð½à¤Î½éÆ°Çä¾å73Ëü1673Ëç¤òµÏ¿¡£ÎòÂå¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à½éÆ°Çä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×4Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦23¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÎiTunes¡Ö¥È¥Ã¥×¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥ÉiTunes¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç2°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤ÎÇ®¤¤»Ù»ý¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØCurious¡Ù¤âÀ¤³¦13¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÎiTunes¡Ö¥È¥Ã¥×¥½¥ó¥°¡×¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Bugs¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤â¼ó°Ì¤òµÏ¿¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï1500Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢Àª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
AND2BLE¤Ïº£¸å¤â²»³ÚÈÖÁÈ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ä¥¦¥§¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÀºÎÏÅª¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
¡þAND2BLE¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
YH¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤éTEMPEST°ÊÍèÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS PLANET¡ÙÈ¯¤ÎZEROBASEONE½Ð¿È¤Î¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ª¡¢¥ê¥Ã¥¡¼¡¢¥¥à¡¦¥®¥å¥Ó¥ó¡¢¥Ï¥ó¡¦¥æ¥¸¥ó¤È¡¢EVNNE½Ð¿È¤Î¥æ¡¦¥¹¥ó¥ª¥ó¤Î5¿ÍÁÈ¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ï¡¢¡ÖAND¡×¤È¡ÖDOUBLE¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¡¢°ìÌÌÅª¤Ê»Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÆâÌÌ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯5·î26Æü¤Ë1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSequence 01¡§Curiosity¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£