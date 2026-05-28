バス停で中学生の胸をさわったとして、57歳の男が逮捕されました。「わしづかみにしてはいません。胸に触れただけです」と話しているということです。警察によりますと、5月24日午前10時ごろ、福岡市中央区小笹のバス停で女子中学生が友人とバスを待っていたところ、歩いて近づいてきた男に急に胸をわしづかみにされました。男はそのまま逃走しました。その後、防犯カメラなどの映像から近くに住む男の関与が浮上し、警察は28日、