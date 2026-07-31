移籍報道（サッカー）
『移籍報道（サッカー）』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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板倉滉もクリスタル・パレスに入団？サッカー関係者指摘「大型DF不足で…」
日刊ゲンダイDIGITAL
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39歳DF長友佑都、現役続行へ FC東京と再契約…8日ホーム開幕戦で表明か
FC東京と再契約し、8月8日のホーム開幕戦・FC町田ゼルビア戦で正式表明とのこと
スポニチアネックス
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サッカー日本代表DF冨安健洋 クリスタル・パレスへの加入が決定
SOCCER KING
2026年8月6日
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三笘薫所属のブライトン、上田綺世の獲得を狙う？英メディア報道
英メディアによると、最有力候補として浮上し具体的交渉が始まったという
東スポWEB
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冨安健洋の「移籍先」決定か クリスタル・パレスへの加入決定的との報道
BBCやファブリツィオ・ロマーノ氏によると48時間以内に署名予定とのこと
SOCCER KING
2026年8月5日
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伊1部パルマ 鈴木彩艶の移籍交渉巡り、仏パリSGからのオファーを「拒否」か
サッカーダイジェストWeb
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上田綺世が前田大然の同僚に？イプスウィッチの専門メディアが噂報道
サッカーダイジェストWeb
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GK大迫敬介、J1サンフレッチェ広島に合流 海外クラブへの移籍話が破談
ベルギーのユニオン・サン・ジロワーズが獲得を目指したとみられるが不成立
SOCCER KING
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北中米W杯で大活躍のカーボベルデGKボジニャ、移籍先決定を報告
W杯でスペインを無失点に抑えた40歳GKが一躍「時の人」となった経緯がある
スポーツ報知
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浦和レッズ退団の中島翔哉、ポルトガルへ…5年ぶり3度目の「古巣」復帰
浦和レッズを退団後、かつて2度所属した古巣への3度目の復帰となる
SOCCER KING
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W杯落選の日本人MF佐野航大、オランダ王者に電撃移籍へ「合意に達した」
移籍金は最大1700万ユーロ（約31億円）で5年契約を結ぶとみられる
サッカーダイジェストWeb
2026年8月4日
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鈴木彩艶がパリサンジェルマンと基本合意か パルマは約73億円を要求
スポーツ報知
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サッカー日本代表FW塩貝健人 独のハンブルガーSV移籍に「暗雲」漂う
ヴォルフスブルク新監督が塩貝を高く評価し放出保留の方針になったとのこと
サッカーダイジェストWeb
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鈴木彩艶 パリSG移籍実現でも「武者修行」か…ユベントスへレンタル可能性
PSGは約59億4000万円をオファーし、ユベントスとの争奪戦を制したとのこと
東スポWEB
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独2部ハノーファー96の横田大祐、スコットランドのレンジャーズに移籍へ
ハノーファーとのクラブ間合意は約6億円の基本移籍金にボーナスを加えた条件とのこと
SOCCER KING
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MF安斎颯馬、FC東京復帰へ ポルトガル2部ペナフィエルに期限付き移籍中
スポニチアネックス
2026年7月31日
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J1サンフレッチェ広島のGK大迫敬介に急転 ベルギー1部クラブへの移籍破談か
クラブはRCランスのGKエルヴェ・コフィを期限付きで獲得する契約にサインしたという
スポニチアネックス
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U-20スペイン代表FWエスピ レアル・マドリードに完全移籍で加入
移籍金は約46億円とされ、レバンテ下部組織出身選手として史上最高額という
SOCCER KING
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セリエA王者インテル イングランド代表DFストーンズを獲得
フリートランスファーで加入し、契約期間は2028年6月30日までとなる
SOCCER KING
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J1サンフレッチェ広島のGK大迫敬介 三笘薫の古巣・サンジロワーズに移籍へ
近日中に渡欧しメディカルチェックを経て正式契約に至るとのこと
デイリースポーツ