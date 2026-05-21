■第105回関東学生陸上競技対抗選手権大会（21日、カンセキスタジアムとちぎ）日本体育大学の青木アリエ（21）が女子400m準決勝に出場、全体トップの55秒23で決勝に進んだ。この日すでに、女子400m予選と女子100m予選を走り終え3本目のレースとなった青木。午前中に行われた予選の時に降っていた雨も止んだ。2組5レーンの青木は、予選同様スタートから好調な走り出しを見せ、徐々に加速。最後のカーブでトップに出ると、ラスト100m