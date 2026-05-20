「通勤」から「出張」へ瞬時に拡張！荷物に合わせて35Lまで広がる、マチ拡張ビジネスリュック
サンワサプライ株式会社は、荷物の量に応じて奥行きを広げられるマチ拡張機能を搭載したビジネスリュック「BAG-BP20WP」を5月下旬に発売する。本製品は、ファスナーを開くだけでメイン収納部の容量を増やせるため、急な荷物の増加や1〜2泊程度の短期出張・旅行にも柔軟に対応できるのが特長だ。
内部には、ノートパソコンやタブレットの専用ルームに加え、書類やガジェットを整理しやすい多彩なルームを完備。表面には撥水加工を施しており、突然の雨でも慌てることなく、ふき取りも簡単。毎日の通勤からアクティブな出張まで、収納力と機能を両立したバッグだ。
■容量を1.4倍に拡張できるビジネスリュック
荷物に合わせてマチを拡張し、最大35Lの収納ができるビジネスリュック。通勤時はスマートなバックパックに、出張の際はマチを広げて大容量で使用できる。
■整理整頓しやすい3ルーム構造&充実の内ポケット
書類用、衣類用、ノートPC・タブレット用の3つのルームに効率的に収納できる。内ポケットも充実しており、周辺機器や小物の整理もしやすい設計だ。
■使いやすい前後のポケット
サッと取り出せる大きいフロントポケットと、貴重品の収納に便利な背面ファスナーポケットがついている。
■水・汚れに強い生地
PUコーティング生地が、雨や汚れを弾く。中の荷物を守り、拭き取りも簡単だ。
■ビジネスシーンで便利なハンドル付き
上面・側面それぞれにハンドルがついているので、状況に応じて縦持ちと横持ちを選べる。
■キャリーサポーター付き
出張の際にキャリーケースに固定して楽に運べる。
■快適な装着感のメッシュ&クッション
背面やリュックベルトには、通気性と装着性に優れたメッシュ生地とクッション素材を使用している。
■揺れを抑えるチェストベルト
安定した装着をサポートする。
■型崩れ防止ベルト付き
サイドのベルトでリュック自体の型崩れを防ぐ。特にマチ拡張した際に便利だ。
■マチ拡張機能を搭載したビジネスリュック「BAG-BP20WP」
■ITライフハック
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上面・側面それぞれにハンドルがついているので、状況に応じて縦持ちと横持ちを選べる。
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