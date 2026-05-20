キューバのラウル・カストロ元国家評議会議長＝2024年1月1日/Ismael Francisco/AP/File（CNN）米国の民間機2機が撃墜された30年前の事件に関連して、キューバのラウル・カストロ元国家評議会議長が米国で起訴される可能性が浮上した。米国人3人が死亡したこの事件は、米国とキューバの関係を急激に悪化させる発端となった。米ボランティア団体「ブラザーズ・トゥー・ザ・レスキュー」（本部フロリダ州マイアミ）の航空機2機が撃墜