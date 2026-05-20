夏本番に向けて足元のムレやニオイが気になる季節。ワークマンの「シン・呼吸する靴下」なら、リーズナブルにまとめ買いができて毎日の通勤・通学や作業を快適にサポートしてくれます。【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介夏の強い味方！「シン・呼吸する靴下」シリーズワークマンのデイリーブランド「DAYS（デイズ）」から登場した、高機能でお得なソックスをご紹介します。▼シン・呼吸する靴下メッシュ先丸3足組（790円）暑い