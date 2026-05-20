【ワークマン新商品】夏を快適にする「シン・呼吸する靴下」が登場！ ムレ対策におすすめのソックス2選
夏本番に向けて足元のムレやニオイが気になる季節。ワークマンの「シン・呼吸する靴下」なら、リーズナブルにまとめ買いができて毎日の通勤・通学や作業を快適にサポートしてくれます。
【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介
▼シン・呼吸する靴下メッシュ先丸3足組（790円）
暑い季節に最適なメッシュ仕様の先丸ソックスです。ムレを軽減する吸放湿性と、汗をかいても安心な消臭機能を兼ね備えています。洗い替えに便利な3足組で、素材にはキュプラやレーヨンなどが使用されています。
▼シン・呼吸する靴下レギュラー先丸3足組（790円）
日常使いにぴったりなレギュラー丈の先丸ソックスです。メッシュタイプ同様に吸放湿性と消臭機能を備えており、足元の不快なムレやニオイをしっかりと軽減します。白や黒、アソートなどカラー展開も豊富です。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります(文:All About ニュース編集部)
【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介
夏の強い味方！「シン・呼吸する靴下」シリーズワークマンのデイリーブランド「DAYS（デイズ）」から登場した、高機能でお得なソックスをご紹介します。
▼シン・呼吸する靴下メッシュ先丸3足組（790円）
暑い季節に最適なメッシュ仕様の先丸ソックスです。ムレを軽減する吸放湿性と、汗をかいても安心な消臭機能を兼ね備えています。洗い替えに便利な3足組で、素材にはキュプラやレーヨンなどが使用されています。
定番のレギュラータイプもラインナップコーディネートや好みに合わせて選べるレギュラー丈も用意されています。
▼シン・呼吸する靴下レギュラー先丸3足組（790円）
日常使いにぴったりなレギュラー丈の先丸ソックスです。メッシュタイプ同様に吸放湿性と消臭機能を備えており、足元の不快なムレやニオイをしっかりと軽減します。白や黒、アソートなどカラー展開も豊富です。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります(文:All About ニュース編集部)