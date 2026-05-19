【新華社咸陽5月19日】中国の西北農林科技大学（陝西省咸陽市）のヒツジ・ヤギ遺伝改良・生物育種イノベーションチームがこのほど、重要な核心技術を用いて課題を克服し、最高レベルに泌乳能力が高い体細胞クローンヤギ6頭の作成に成功した。富平奶ヤギ産業研究院の試験基地で無事誕生した6頭は、数日間の観察後も健康状態も良好という。国内で初めて超高泌乳ヤギの大量クローン化の実現で、中国の乳用ヤギの生物育種が世