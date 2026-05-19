演説を終え、退場するトランプ米大統領＝1日、フロリダ/Roberto Schmidt/Getty Images（CNN）トランプ米大統領の政治的台頭、そして後の復活を表す人口統計層があるとすれば、それは大学の学位を持たない白人有権者だ。米国の政治は教育水準によって分断が進んでおり、高学歴の有権者は民主党に、低学歴の有権者は共和党に流れている。そして後者のグループに属する白人有権者がトランプ氏支持連合の根幹を形成しており、CNNの出口