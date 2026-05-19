私たちは気づいていないかもしれないが、バスくらいの大きさの小惑星が年に数回地球のそばを通過している/JPL-Caltech/NASA（CNN）スクールバス1台から2台分ほどの大きさの小惑星が18日、地球に接近する。欧州宇宙機関（ESA）によると最接近したときの距離は9万1593キロで、地球と月の距離の約4分の1に相当する。米アリゾナ州トゥーソンのレモン山サーベイの天文学者らが今月10日に発見し、「2026JH2」と命名した。この天体はアポ