Photo:zeljkodan / Shutterstock.com 未成年を悪質なコンテンツから保護するため、SNSの利用を制限、禁止する国、地域が増えてきました。ヨーロッパはとくに力を入れて取り組んでおり、EUはオンライン年齢確認アプリも導入。が、SNSを使いたい未成年も抵抗します。年齢確認アプリ回避策として使われているのはVPN（Virtual Private Network）です。サイバーセキュリティメディア・CyberInsi