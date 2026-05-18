Hey！Say！JUMPの薮宏太（36）とA．B．C−Z橋本良亮（32）が18日、都内でミュージカル「ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート」（6月14日、東京・パルテノン多摩大ホールなど）公開稽古と囲み取材会に出席した。約4年ぶりの再演で、22年の初演に続き薮が主人公のジョセフ役、ジョセフが仕えることになるファラオ役を橋本が務める。ロックやバラードなど多彩なジャンルの音楽がストーリーに盛り込まれて