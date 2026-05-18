Hey！Say！JUMPの薮宏太（36）とA．B．C−Z橋本良亮（32）が18日、都内でミュージカル「ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート」（6月14日、東京・パルテノン多摩 大ホールなど）公開稽古と囲み取材会に出席した。

約4年ぶりの再演で、22年の初演に続き薮が主人公のジョセフ役、ジョセフが仕えることになるファラオ役を橋本が務める。ロックやバラードなど多彩なジャンルの音楽がストーリーに盛り込まれている。

10代の頃からお互いを知る付き合いの長い2人。薮は「A．B．C−Zのメンバーはお兄ちゃんみたい。はっしー（橋本）と僕を見に来て欲しいです」と今作の鑑賞をリクエスト。“ホーム”のHey！Say！JUMPについては「（八乙女）光とか来るんじゃないかな。有岡（大貴）はいろんなジャンルの音楽が好きなのでハマるんじゃないかな」と予想した。

Hey！Say！JUMPのメンバーと同世代の橋本は「来てほしいですね、年が近いし同期もいるので。（自分は）年に2、3回舞台に立たさせてもらっていて、ジャンプのメンバーが誰ひとり来てなかったので…」と待ちわびた。特に来てほしいメンバーは「やっぱり山田（涼介）君ですね。同期なので」と指名。薮が「彼、ドラマ中なんですよ。ソロのツアーも控えている」と諭すと、「じゃあ来ないなあ〜」と肩を落としていた。