フリーアナウンサーの神田愛花（45）が18日までに自身のインスタグラムを更新。休日の様子を公開し、話題を集めている。「アメリカで購入した服だけを着てニューヨークっぽい、週末幸せ」とつづり、MLBのヤンキースのキャップ姿でビールを楽しむ姿を公開した。神田のサングラスには、神田を撮影している夫でお笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀と思われる人物が写っている。インスタには「日村さんがチラホラ写っている