フリーアナウンサーの神田愛花（45）が18日までに自身のインスタグラムを更新。休日の様子を公開し、話題を集めている。

「アメリカで購入した服だけを着て ニューヨークっぽい、週末 幸せ」とつづり、MLBのヤンキースのキャップ姿でビールを楽しむ姿を公開した。

神田のサングラスには、神田を撮影している夫でお笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀と思われる人物が写っている。インスタには「日村さんがチラホラ写っているのが素敵」「日村さんが撮ったのかな」「チラっと写る日村さんを見て元気そうでなんかうるっときました」「ご夫婦でゆっくりできますように」「旦那様と最高の時間ですね」などの声が寄せられた。

日村は先月28日に体調不良により当面の間休養に専念することを事務所の公式サイトで発表。今年に入ってから体調を崩すことが多くなり、医療機関を受診した結果、医師から休養が必要と診断されたという。神田は翌29日にインスタグラムを更新し「これからは毎日、夫のお見送りで元気に仕事に向かい、夫の待ち受けを楽しみに帰宅する日々になります」とコメント。「食べる事が大好きな彼に、毎日お腹いっぱい食べさせてあげる これが今の私のエネルギー源です 夫よ、頑張るからねー」とエールを送っていた。